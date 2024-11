NAKON HAPŠENJA HRVATSKOG MINISTRA ZDRAVLJA: U koruptivni skandal umešan i Hrvoj Petrač?

U HRVATSKOJ traje spor između USKOK-a i evropskih istražitelja ko će da vodi daljnju istragu.

foto: A.Milivojev

Hrvatsku nakon hapšenja ministra zdravstva Vili Beroša i nekoliko uglednih hrvatskih lekara potresa jedna od najvećih afera iz vremena vlade Andreja Plenkovića. Detalji koji su do sada poznati otkrivaju monstruoznu pljačku i evropskog novca, pa su se u istragu uključili i evropski istražitelji. Navodno je vođa zločinačkog udruženja Hrvoje Petrač, poznato ime iz kriminalnog podzemlja, koji je poslovni čovek u Izraelu, a sve je funkcionisalo po principu kupovine medicinske opreme za male pare, a prodaje bolnicama za visoke iznose. Sada već bivši ministar uzimao je 25.000 evra po bolnici, a evropski istražitelji pokrenuli su istragu i protiv osam drugih osoba zbog primanja i davanja mita. Za sada Petrač nije uhapšen jer nije u Hrvatskoj, a pod istragom su i dvojica njegovih sinova.

-Zgrožen sam, smatram to činom izdaje, razočaran sam i ljut“, prva je reakcija hrvatskog premijera Plenkovića, kojem je Beroš bio jedan od najbližih saradnika. „Neverovatno da je neko u ministarstvu zdravstva koristio svoj položaj za ličnu korist“. Hapšenje ministra zdravstva samo je nastavak brojnih afera sa Plenkovićevim ministrima, a do sada je moralo da ode iz hrvatske vlade tridesetak ministara zbog raznih malverzacija. Očito ovaj put nije ni sam ministar znao da se sprema njegovo hapšenje, pa nije mogao pre toga dati ni ostavku. „Neugodno me iznenadila vest“, kaže predsednik Sabora Gordan Jandroković, a iz opozicije tvrde da je Beroš bio grobar hrvatskog zdravstva.

-Javni novac umesto u javne bolnice transferira se privatnim klinikama, među njima je i ona Dragana Primorca, kandidata HDZ-a na predsedničkiom izborima. Godinama upozoravamo na netransparentnost, nameštanje konkursa, curenje novca. Plenković je kum takvog sustava i treba da ode zajedno sa Berošem, reakcija je iz SDP-a.

Među uhapšenima je i jedan od najpoznatijih neurohirga Krešimir Rotim, koji je šef neurohirurgije u bolnici Sestre milosrdnice, ali i vlasnik tri privatne klinike. Pre nego što je Beroš postao ministar radio je kao hirurg u bolnici gde je dr. Rotim bio šef. Sumnja se da je Beroš potpisivao nabavku mikroskopa za operacije koji su preplaćeni, a novac očito podeljen.

Evropski tužitelji sve iz lanca tih kriminalnih radnji sumnjiče da su se udružili u zločinačku organizaciju koja je nabavljala robotske uređaje za zdravstvene ustanove i tražili mito. U slučaju klinike u Splitu koja je dobila iz evropskih sredstava 4,8 miliona evra ministar je tražio svoj „deo kolača“, ali odgovorna osoba u splitskoj bolnici nije uzela novac. Verovatno je reč o čuvenom hrvatskom lekaru dr. Juliju Meštroviću, koji je u međuvremenu podneo ostavku na mestu šefa kliničko bolničkog centra u Splitu. Ministar je dobio mito kod nabave mikroskopa za bolnicu u Osijeku, Klinike za dečje bolesti u Zagrebu i bolnice u Zagrebu. „U zamenu za primljeno mito ministar Beroš izdavao je odobrenja za nabavu operacijskih mikroskopa po neosnovano uvećanim cenama te osigurao sredstva za financiranje javne nabave“, navode evropski tužitelji koji otkrivaju kako se muljalo sa dokumentacijom i pokušalo prikriti kriminal.

Afera možda i najveća do sada imaće posledica za hrvatski politički život. Sada su šanse HDZ-ov kandidata za predsednika dr. Dragana Primorca svedene na „nulu“, a model „kupi jeftino i. prodaj skupo“ pokrenuće lavinu dodatnih istraga kako se trošio evropski novac.