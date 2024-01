PREDSEDNIK HRVATSKE POTPALIO GEJ AFERU: Burne reakcije na izjavu lidera države u Zagrebu da je jedan od ministara, zadužen za ekonomiju, hom

Kada je hrvatski predsednik Zoran Milanović, ničim izazvan, progovorio da je novi ministar ekonomije Damir Habijan gej, usledile su reakcije koje ne prestaju. Čak su se sukobila dva gej udruženja koja imaju suprotstavljene stavove treba li seksualnu orijentaciju visokih političara iznositi u javnost. Jedni smatraju da je to lična stvar, a drugi da je to obaveza.

Zoran Milanović i Andrej Plenković, Foto Tanjug/HINA

Sve je zakuvao bivši ministar zdravstva Darko Milinović, koji je izbačen iz HDZ, objavivši svoju fotografiju golog torza, kakve je objavljivao i HDZ Habijan dok nije postao ministar. Ubrzo je sve takve fotografije uklonio sa društvenih mreža. Mnogi smatraju da je motiv Milanovića da progovori bio mala osveta što ga je Habijan kritikovao.

- Habijan je gej, ne živi u ormanu. Pa i novi francuski premijer je gej - rekao je Milanović i šokirao javnost.

Predsednik gej Udruženja "Dugina porodica" Daniel Martinović smatra da predsednikov postupak ima elemente političkog obračuna. - On je odnedavno ministar i pre mi to liči na obračun Plenkovića i Milanovića. To šta je uradio predsednik nije u redu. Moja je pretpostavka da Habijan, ako je gej, nije jedini u HDZ - kaže on.

Vladajući, iz čijih je redova novi ministar, osuđuju šefa države jer je vređao žene i mnoge koji drukčije misle od njega, a politički analitičar Žarko Puhovaski kaže da "izbacuje reči pre nego što shvati o čemu se uopšte radi".

Brojne su i reakcije građana, jer je to preko noći postala tema dana. Dok neki osuđuju Milanovića da je izgubio kompas, drugi smatraju da nije rekao ništa loše i da se nepotrebno diže buka.

- Milanović nije uvredio Habijana, ako je gej onda je o.k. ako nije, isto je o. k. - jedno je od mišljenja građana na društvenim mrežama. Oni koji podržavaju šefa države nabrajaju i koje uvrede dobija od premijera Andreja Plenkovića, sa kojim je u stalnom sukobu.



Poremećaj Milanovićeva kancelarija podsetila je da je Damir Habijan, "kao ozbiljan pravnik i advokat", uvredio predsednika. On je, naime, pre za predsednika rekao da je osoba koja očito ima bipolarni poremećaj.

- Zamislite da ja počnem govoriti ko je kojeg seksualnog opredeljenja - komentarisao je zapaljivi slučaj premijer Plenković, ujedno ponudivši odgovor da bi ga prozvali "diktatorom, staljinistom i najnekulturnijim čovekom".

Iz Milanovićeve kancelarije nedavno je stiglo i saopštenje u kom se kaže da biti gej nije uvreda, ni problem, "osim ako si deo licemerne političke družine". Očito se to odnosi na konzervativni HDZ, pa je i ova priča svedena u okvir političkog obračuna šefa države sa HDZ, i to pred hrvatske izbore.

Hrvatska je već i pre bila suočena sa javnim deklarisanjem da je neki visoki političar proglašen gej. Reč je o tada SDP poslaniku u Saboru Domagoju Hajdukoviću, ali to nije izazvalo ni približno buku kao sada.