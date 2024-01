ČOVIĆ: Nema nijednog razloga da iko nameće bilo kakvu odluku u BiH

PREDSEDNIK HDZ-a BiH Dragan Čović izjavio je danas u Mostaru da ne vidi nijedan razlog da Kristijan Šmit nameće bilo kakvu odluku niti da bilo ko od međunarodnih institucija podstiče bilo koga na tako nešto.

Čović je rekao da je nedavno u Mostaru imao radni ručak sa Šmitom i rekao mu da ne vidi razlog zašto bi nametao bilo kakvo rešenje, pa i oko Izbornog zakona ako već postoji izvršna i zakonodavnu vlast i parlamentrana većina.

- Tada sam ga informisao i da ćemo imati sastanak 18. januara - rekao je Čović.

On je naveo da danas postoji dovoljno jasna parlamentarna većina sa takvim uverenjem.

- To je jasan stav. Danas postoji dovoljno jasna parlamentarna većina sa takvim uverenjem i sasvim je razumno vreme da to do kraja februara završimo u parlamentarnoj proceduri - naglasio je Čović.

Čović je naveo da je jučerašnji sastanak lidera stranaka parlamentarne većine na nivou BiH imao istu atmosferu kao što je bilo na sastanku u avgustu, nakon koga je usvojeno pet zakona u Savetu ministara i Parlamentarnoj skupštini BiH.

