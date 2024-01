ŠTA SE DEŠAVA U SLOVENIJI? Drama u pećini i dalje traje, spasioci na nogama

OČEKUJE se da će oko devet sati ujutru početi akcija spasavanja petoro ljudi u Križnoj jami u Sloveniji, dok nivo vode nastavlja da opada.

Ukoliko sve bude teklo po planu, zarobljeni ljudi iz Križne jame biće spaseni u popodnevnim satima.

Oni su od subote po podne zarobljeni u pećini, oko 2,4 kilometra od ulaza, nakon što je porastao nivo vode.

Nivo vode je počeo da opada u nedelju uveče, a očekuje se da će konačna odluka spasilaca biti doneta danas nakon procene situacije. Spasioci će danas oko devet sati ujutru ući u pećinu kako bi procenili situaciju.

Na Fejsbuk profilu Pećinske službe spasavanja sinoć, nešto pre 22 časa, napisali su da se "ekipa pećinskih ronilaca EHI uspešno vratila iz pećine nešto posle 21 čas".

- Psihofizičko stanje zarobljenih je i dalje veoma dobro i stabilno, i adekvatno su snabdeveni zalihama hrane i pića i uređaja za grejanje. Voda je polako počela da se povlači i nadajmo se da će se do jutra situacija popraviti u tolikoj meri da već sutra može da počne spasavanje zarobljenih ljudi. O stanju vodostaja i planu spasavanja biće poznato u ranim jutarnjim časovima - napisali su oni.

Da podsetimo, tročlana porodica i dva vodiča su u subotu oko 8 sati krenuli u obilazak pećine, ali zbog porasta vodostaja, koji im je zatvorio put do površine, nisu mogli da se vrate. Akcija spasavanja počela je već u subotu po podne, a do sada su dve ekipe ronilaca otišle do zarobljenika i obezbedile im sve što je potrebno, preneo je Telegraf.

