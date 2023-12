BRISEL GURA BUGARE U USTAV: U Severnoj Makedoniji na aprilsko-majskom "dvojnom" glasanju novo odmeravanje snaga

POLITIČKIM dogovorom čelnika relevantnih parlamentarnih stranaka u Severnoj Makedoniji utvrđen je termin predstojećih prolećnih izbora za budući saziv jednodomnog Sobranja i predsednika države.

Makedonski birači posle prethodnog glasanja, Foto Tanjug

Postignutom saglasnošću stranačkih lidera - prvi krug predsedničkih izbora treba da bude sproveden 24. aprila 2024, a drugi krug glasanja za šefa države istovremeno sa parlamentarnim - 8. maja.

Pored utvrđivanja datuma izbora, na tom sastanku, kako je potvrdio aktuelni premijer koalicione makedonsko-albanske Vlade RSM i lider vladajućih socijaldemokrata (SDSM) Dimitar Kovačevski, razgovaralo se i o evrointegraciji države, izmenama Izbornog zakonika u saglasnosti sa preporukama OEBS.

Kovačevski je ukazao da će u saglasnosti sa zakonom, 100 dana uoči izbora mandat preuzeti tehnička vlada, odnosno "Pržinska vlada". Najavio je da će biti formirana 28. januara, a on će sa kabinetom podneti ostavku. Kako je ocenio, to je zakonska obaveza i mora se ispoštovati, kao i obavezujuće učešće u tehničkoj vladi.

Lider najveće opozicione stranke VRMO-DPMNE Hristijan Mickoski je na stavu da za donošenje ustavnih izmena, kao uslova za nastavak evrointegracijskog puta zemlje (s "upisom" Bugara u najviši pravni akt države), u ovom trenutku nisu stvoreni uslovi.

U saglasnosti sa obavezujućom zakonskom regulativom utvrđenom prema osnovama takozvanog Pržinskog dogovora, pred izbore 28. januara biće formirana tehnička vlada RSM. Prema koalicionom dogovoru, trebalo bi da je predvodi premijer iz redova vladajuće albanske Demokratske unije integracija (DUI) - aktuelni spiker Sobranja Talat Džaferi.

Rukovodstvo SDSM je odlučilo je da će u periodu od 100 dana tehničkog mandata vlasti, spiker parlamenta, umesto Džaferija, biti sadašnji koordinator poslaničkog kluba ove stranke - Jovan Mitreski. Usvojena je i odluka o početku postupka za izbor kandidata stranke na predstojećem predsedničkim izborima. Izbornim štabom socijaldemokrata rukovodiće generalni sekretar - Mile Zečević.

Učešće u tehničkoj vladi uprkos obavezama, još nije potvrđeno iz rukovodstva najveće makedonske opozicione stranke VMRO-DPMNE. Najavljeno je preispitivanje pristupa, pre svega zbog neslaganja sa predlogom da se poverenje u tom mandatu na premijerskoj funkciji poveri Džaferiju. Prethodno se čak zahtevalo i ukidanje odluke o tehničkom mandatu prelazne vlade uoči izbora.

- Talat Džaferi će biti prvi premijer Albanac - izjavio je potpredsednik DUI i aktuelni šef diplomatije RSM Bujar Osmani.

Time se, kako je ukazao, na premijerskoj funkciji suzbija etnički monopol. I, ostaje samo još jedna pozicija gde postoji etnički monopol - predsednik države. No, to je naredna misija DUI. To je misija i vizija lidera DUI, Ali Ahmetija.

Prema prvim reagovanjima predlog DUI ima podršku i ostalih albanskih stranaka u RSM.

No, susret lidera parlamentarnih stranaka kada je dogovoren termin izbora, pre kraja napustili su čelnici albanskog opozicionog bloka, nezadovoljni jer im nije usvojen zahtev da i oni imaju svog predstavnika u Državnoj izbornoj komisiji.

Od osamostaljenja Makedonije, izbori 2024. biće sedmi za predsednika i 11. za parlamentarni sastav.

Cenzus 40 odsto NA predstojećim parlamentarnim i predsedničkim izborima u RSM neophodan je cenzus - izlaznost od 40 odsto. U ranim procenama u Skoplju, pretpostavlja se da će značajan efekat na izlaznost imati činjenica da se izbori održavaju i za poslanike parlamenta i za šefa države.