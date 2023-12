BITNO JE DA SVI OSUĐUJU GRAFITE: Iz crkve Svete Trojice u Bjelovaru poručuju da su i ranije imali ustaške simbole po fasadi (FOTO)

NA pravoslavnoj crkvi Svete Trojice u centru Bjelovara jutros su osvanuli ustaški i nacistički simboli, javio je hrvatski portal Klikni.

Foto: Printskrin Fejsuk/Parohija bjelovarska - Parohija bjelovarska

Na zidu crkve je ispisan ustaški poklič "za dom spremni" i ušato slovo "U", kao i 14/88 numerološka kombinacija brojeva koja je u širokoj upotrebi među neonacistima.

Četrnaest je simbol za slogan "14 reči" - "We must secure the existence of our people and a future for white children" (Moramo osigurati budućnost naših ljudi i budućnost za belu decu Davida Lanea, pripadnika rasističke organizacije The order), a 88 za "Heil Hitler" (H je osmo slovo abecede), pojašnjava se u tekstu, koji prenosi hrvatski portal Index.

Bjelovarski paroh Stefan Maksimović izjavio je da ovo nije prvi put da su grafiti takvih sadržaja ispisivani na crkvi.

- Lani su, dok je bio pređašnji sveštenik, takođe ispisani veliki grafiti, a pre nekoliko meseci ispisano je nekoliko manjih - rekao je paroh Maksimović za portal hrvatskog nedeljnika Novosti.

On je najavio da će zid crkve biti saniran, te izrazio nadu da će počinilac biti uhvaćen.

Prema rečima predsednika Veća srpske nacionalne manjine (VSNM) Bjelovarsko bilogorske županije Darka Karanovića vest o grafitima izazvala je šok u gradu.

- Celo jutro me zovu prijatelji, ali i predstavnici i većnici iz drugih nacionalnih manjina. Takve pojave nisu iznenađenje, iako su retke, ali je činjenica da su građani u komentarima na portalima jednodušno osudili takav čin i nitko ga nije podržao. Čekamo šta će policija napraviti jer ako ima volje i želje, doznaće se ko je to učinio - rekao je Karanović.

Naglasio je da su slični grafiti i ranije zaticani na zidovima crkve.

- I ovi grafiti će biti prebrisani, a zid crkve saniran, za šta su već nađeni izvođači - rekao je Karanović.

Dodao je da je bjelovarska pravoslavna crkva objekt zaštićene kulturna baštine i da je, uz crkve u Plaškom i Velikoj Pisanici, najveća pravoslavna crkva u zemlji, s obzirom na to da je u gradu i okolini ranije živeo veliki broj Srba.

Grad Bjelovar nedavno je u centru grada postavio video-nadzor, pa će se možda iz video zapisa videti ko su počinioci. Ali nezavisno od toga, Karanović ističe da u gradskoj i županijskoj Koordinaciji nacionalnih manjina razmišljaju o nabavci dnevnog i noćnog video nadzora koji bi mogao odvratiti moguće počinioce.