"ZA DOM SPREMNI" NA ZIDU PRAVOSLAVNE CRKVE: Ustaški i nacistički simboli osvanuli u centru Bjelovara

NA pravoslavnoj crkvi Svete Trojice u centru Bjelovara jutros su osvanuli ustaški i nacistički simboli, javio je hrvatski portal Klikni.

Na zidu crkve je ispisan ustaški poklič "za dom spremni" i ušato slovo "U", kao i 14/88, numerološka kombinacija brojeva koja je u širokoj upotrebi među neonacistima.

Četrnaest je simbol za slogan "14 reči" ("We must secure the existence of our people and a future for white children"), a 88 za "Heil Hitler" (H je osmo slovo abecede), pojašnjava se u tekstu, koji prenosi hrvatski portal Indeks.

Policija je na terenu i obavlja uviđaj.

