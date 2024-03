OBJAVLJEN KALENDAR ISPLATA PENZIJA: Evo ko prvi dobija novac

ZAPOSLENI koji su radili duže od 45 godina, iako su znali da im te godine ne mogu ući u obračun penzije, poput pilota koji je radio 51 godinu, prethodnih dana su se pitali kome da se obrate da se ova nepravda ispravi za ubuduće. I to kako za one za koje je poslodavac uplaćivao duže nego što je bilo potrebno i za penzijsko i za zdravstveno, ali i za one kojima malo fali da imaju minimum od 15 godina radnog staža, a kojima novac, takođe, propada iako su sve te godine radili.