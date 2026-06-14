OD PRIJATELJSTVA DO LJUBAVI Astro savet za nedelju, 14. jun: Evo šta donose aspekti Neptuna i Plutona vazdušnim i vatrenim znacima
MESEC, simbol emocija, raspoloženja, porodice, žena, majke, domovine, u Blizancima, znaku komunikacija, obrazuje harmonične aspekte sa Neptunom i Saturnom u Ovnu i sa retrogradnim Plutonom u Vodoliji.
Oni će najviše uticati na vazdušne i vatrene znake.
Sekstili sa Neptunom i Saturnom, planetama ljubavnog zanosa i sudbine, donose bogatiji društveni život, nove susrete i poznanstva sa zanimljivim osobama. Neka prijateljstva mogu da prerastu u ljubavnu vezu. Takođe, ovi aspekti donose prilike za nove, nekonvencionalne vidove zarade.
Trigon sa retrogradnim Plutonom budi duhove prošlosti, ali preko društvenih mreža, interneta ili susreta sa starim prijateljima, na godišnjicama, proslavama i sličnim okupljanjima.
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