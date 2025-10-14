ZAŠTO MUŠKARCI ŽIVE KRAĆE OD ŽENA: Ovo je najvažniji razlog, a jedna stvar može produžiti životni vek

NAUČNICI su otkrili nekoliko faktora koji objašnjavaju zašto muškarci žive kraće od žena. Najvažniji faktor bio je tip partnerskog odnosa.

Foto Shutterstock

Širom sveta muškarci u proseku žive 5-4 godine kraće od žena. Iako se tačan broj godina razlikuje od zemlje do zemlje, razlika u dužini života između polova prisutna je svuda, bez obzira na kulturu ili geografski položaj.

Na primer, u Sjedinjenim Američkim Državama razlika iznosi 5,8 godina u korist žena, a glavni uzroci ranije smrti muškaraca su nesreće, dijabetes, samoubistva, ubistva i srčane bolesti (Yan i saradnici, 2024).

Novo istraživanje nudi evolutivno objašnjenje

Studija objavljena 1. oktobra 2025. godine u časopisu Science Advances posmatrala je ovaj fenomen iz evolutivne perspektive (Staerk i saradnici, 2025). Istraživanje pod nazivom „Polna selekcija oblikuje razlike u očekivanom životnom veku kod sisara i ptica“ ispitivalo je da li se razlika u dužini života između polova javlja i kod drugih životinja. Naučnici su analizirali podatke o očekivanom životnom veku odraslih jedinki kod 528 vrsta sisara i 648 vrsta ptica, koje su živele u zoološkim vrtovima ili u divljini.

Kao i kod ljudi, mužjaci sisara često umiru mlađi od ženki

Rezultati za 528 vrsta sisara pokazali su sličan obrazac kao i kod ljudi. Kod 381 vrste (72%) mužjaci su umirali ranije od ženki, dok je samo 5% imalo razliku u korist mužjaka. U preostalih slučajeva razlike nisu bile izražene. Zanimljivo je da je skoro 40% vrsta imalo veoma izraženu prednost ženki u dužini života.

U proseku, razlika u dužini života između mužjaka i ženki kod sisara iznosila je oko 12% životnog veka. Šimpanze i gorile, naši najbliži rođaci među primatima, pokazale su gotovo identičan obrazac kao i ljudi, što sugeriše da je kraći životni vek mužjaka pravilo, a ne izuzetak u sisarskom svetu.

Kod ptica, međutim, uočen je obrnut, ali slabiji obrazac, kod 438 od 648 vrsta (68%) mužjaci su živeli duže od ženki, a prosečna razlika iznosila je 5% životnog veka.

Zašto postoji ta razlika?

Daljom statističkom analizom naučnici su otkrili nekoliko faktora koji objašnjavaju ovakav obrazac. Najvažniji faktorbio je tip partnerskog odnosa, da li je monogaman ili ne.

Kod vrsta koje nisu monogamne, ženke su u proseku živele 15% duže od mužjaka, dok je kod monogamnih vrsta ta razlika gotovo nestajala. Ovaj nalaz podržava hipotezu o polnoj selekciji, prema kojoj mužjaci često preuzimaju rizike (na primer, bore se s drugim mužjacima) kako bi osvojili partnerku, što može skratiti njihov životni vek. Takvo ponašanje izraženije je kod vrsta koje nisu monogamne, gde je konkurencija među mužjacima intenzivnija.

Drugi važan faktor bile su razlike u veličini između mužjaka i ženki. Kod vrsta u kojima su mužjaci znatno veći (poput gorila ili morževa), razlika u očekivanom životnom veku bila je veća, što je opet povezano s izraženom polnom selekcijom.

Treći faktor bila je briga o potomstvu. Životinje koje se brinu o mladuncima obično preuzimaju manje rizika, što doprinosi dužem životu.

Šta ovi rezultati govore o ljudima?

Istraživači smatraju da njihovi nalazi pomažu da se razume zašto muškarci u proseku žive kraće od žena. Prednost žena u dužini života nije isključivo ljudska pojava, već deo šireg evolutivnog obrasca koji je prisutan kod mnogih sisara.

Poznato je da muškarci češće ispoljavaju rizična ponašanja, voze brzo, češće piju alkohol ili koriste droge, što sve može doprineti kraćem životnom veku. Međutim, mnogi faktori koji doprinose razlici u smrtnosti (nesreće, dijabetes, samoubistva, ubistva, srčane bolesti) mogu se značajno ublažiti zdravijim životnim navikama.

Zanimljivo, studija je pokazala da briga o deci može povećati životni vek jer smanjuje rizično ponašanje. Drugim rečima, možda postati otac i nije loš način da se smanji ta razlika u godinama života između muškaraca i žena.

(Kurir.rs/ Nova)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta