DAN ZA PROBLEME U MUŠKO-ŽENSKIM ODNOSIMA: Astro savet za subotu 30. mart - Oslonite se na Bikove i Vage

MESEC danas prelazi od drugog do 14. stepena Strelca, obrazujući prvo kvadrat sa Mesecom u Strelcu, a zatim i kvadrat sa Marsom u Ribama.

Image by No-longer-here from Pixabay

Zato će se ovi napeti (neharmoničani) aspekti najviše odraziti na promenljive znake - vatrene Strelce, vodene Ribe, zemljane Device i vazdušne Blizance. Oni to mogu osetiti po pojačanoj nervozi, tenziji, konfuziji, pa i depresiji, jer Mesec simbolizuje raspoloženje, osećanja i način na koji ih pokazujemo.

S druge strane, nije sve tako crno, s obzirom na to da je moć Saturna oslabljena u Ribama, a danas je oslabljena i na 13. stepenu tog znaka (stepen Ovna, u kome je Saturn, astrološkim rečnikom, u padu) - zato će optimizam Strelca u kome je Mesec, ipak, odneti prevagu.

Mada kvadrat između Mesec i Marsa donosi probleme u muško-ženskim odnosima, kao i generalno sa ženama, ne treba zaboraviti da snaga Marsa nije naglašena u Ribama (takođe je u padu), tako da je opet Mesec jači. Budući da Mesec simbolizuje i žene, one će na neki način nadjačati muškarce.

Uzmimo u obzir i to da je Mars u Ribama podržan od moćnog Jupitera u Biku, s kojim obrazuje sekstil (harmoničan aspekt), tako da bi plemenite i velikodušne osobe (danas su to Bikovi, Vage) mogle pozitivno da utiču na one muškarce koji budu pokušali da prave probleme ženama.