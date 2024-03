ZAŠTO UVEK GLEDAMO ISTE SERIJE IZNOVA? Veliki broj ljudi ima ovu naviku, evo šta o svemu kažu stručnjaci

BEZ obzira na brojne nove serije i filmove koje se svakodnevno prikazuju na televiziji i raznim platformama, mnogi ljudi često se vraćaju pogledati epizode omiljene serije.

Iako već znate šta će se dogoditi, vi volite pogledati i ponovo "proživeti" radnju te serije. To je zato što će vas omiljena serija umiriti i učiniti da se ojećate bolje. Samo slušanje uvodne špice serije ima umirujući efekat pa ne treba da bude čudno kada ljudi s uzbuđenjem čekaju početak serije.

Naime, psihološkinja Pamela Rutledge smatra da žudimo za predvidljivošću koju nam pružaju naše omiljene serije s jednostavnim tokom radnje, koje omogućuju da ih se tako lako gleda.

"Prijatelji", "Uvod u anatomiju", "Office", "Teorija Velikog praska", "Kako sam upoznao vašu majku" samo su neke od serija koje ljudi vrlo rado gledaju ispočetka. Mnogo je jednostavnije ponovo gledati istu seriju, nego tražiti novu među hiljadama opcija koje nam danas nude razne platforme poput Netfliksa, Dizni Plusa i "HBO".

- Nauka ponovnog gledanja jednostavna je i intuitivna. Tražimo poznate podražaje umesto nepoznatih tokom stresnih razdoblja. Smatramo da je utešno i okrepljujuće, gledati stvari koje smo već videli je lako za mozak i smanjuje svoje kognitivno opterećenje. Može postati stvarno terapeutski, pogotovo ako se osećate teskobno - objasnila je Rutledge.

Ona potiče strastvene gledoce serija da obrate pažnju na to kako se tačno osećaju kada žele gledati svoju omiljenu seriju jer će im to pomoći da sastave sopstvena razmišljanja za to.

- Kao da sam umorna od stresa. Mislim, mi smo zapravo sve vreme iscrpljeni jer smo pod stresom neizvesnosti. Dakle, šta želim gledati šta će mi pružiti utehu i neke nagrade koje su jednostavne, koje mi ne crpe energiju, već mi je vraćaju? To čine serije poput 'Prijatelja' - navela je.

