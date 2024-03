ŠABI ŠIK, JEDAN OD NAJPOPULARNIJIH STILOVA UREĐENJA ENTERIJERA: Za nepopravljive romantike nežne duše

Ne, nije reč ni o čemu pohabanom i otrcanom, iako originalno šabi (shabby na engleskom) znači upravo to. No, kada mu dodate reč šik dobijate veoma popularan pravac u uređenju eneterijera koji je sve osim ofucan. Nežan, romantičan, pastelan, mek, ušuškan, ženstven i zavodljiv opisi su koji mu pripadaju.

Foto Shutterstock

Ne, nije reč ni o čemu pohabanom i otrcanom, iako originalno šabi (shabby na engleskom) znači upravo to. No, kada mu dodate reč šik dobijate veoma popularan pravac u uređenju eneterijera koji je sve osim ofucan. Nežan, romantičan, pastelan, mek, ušuškan, ženstven i zavodljiv opisi su koji mu pripadaju. Još jedna reč, nostalgija, prati šabi šik, jer ovaj stil podseća na neka lepša vremena, domove naših baka i ćoškove u kojima je mir pronalazio naš deka, uz ritmičan zvuk stolice na ljuljanje.

Upravo dah starine trebalo bi da udahnete vašem nameštaju ukoliko želite da ga prilagodite ovom stilu. Skinite šmirglom malo farbe sa ćoškova regala, rukohvata na foteljama, fioka, dodajte im boju po želji, pa i nju malčice neravnomerno uklonite, istanjite kožu na nameštaju od tog materijala. Naravno, sve ovo se odnosi na to ako imate nov nameštaj. U slučaju da nemate, još ćete bolje finansijski proći, jer već "gotov" šabi šik proizvod možete pronaći na buvljaku ili u starinarnici, bez potrebe da ga sami obrađujete. Na ovim mestima znatiželja će vas sigurno lako dovesti do nekog lepog, starinskog ogledala, lampe ili kredenca, koji će baš kako treba "čučnuti" u vaš životni prostor. Kada ih smestite, obratite pažnju i na rasvetu – trebalo bi da bude blaža, poput one iz svećnjaka, ukrasnih sveća ili "rasuta" po kristalčićima velikog, romantičnog lustera. Baš kao u zamku...

Svetle, nežne, bele, oker ili pastelne boje krase ovaj stil, sve one sa prefiksom "svetlo": roze, plave, zelene, sive, "razbijene" nijansom sveže nane, nalaze se svuda, od zidova do nameštaja. Zidovima, doduše, pristaju i tapete cvetnog dezena, debljeg ili tanjeg materijala, a isti motiv čest je i na šoljicama za kafu, tako ljupko naherenim na ekserčićima vaše stare/nove police za suđe. Drvene, razume se. Drvo je glavni saveznik šabi šika, jer se neki grublji, veštački materijali teško mogu zamisliti u njegovom okruženju.

Čak i emajlirana kada za kupanje u prisustvu drvenih merdevina deluje mekše i nežnije, pogotovo ako je smeštena ispod, takođe drvenih, ispusta na prozoru. Na njih postavite saksiju sa cvećem i, bez potrebe da žmurite, sanjajte snove, vazdušaste, sjajne i magične poput svetlucavih balončića pene za kupanje, u koje ste utonuli.