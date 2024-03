PAMTIMO GA KAO VELIKOG GENIJA: Pre 145 godina rođen tvorac teorije relativiteta

KAD čovek sedi jedan sat sa lepom devojkom, to vam se čini kao minut. Ali neka sedi jednu minutu na vrućoj peći - to je duže od jednog sata.

piksabej

Tako je jedan od najpopularnijih svetskih naučnika, Albert Ajnštajn, koji je rođen na današnji dan pre 145 godina, objašnjavao svoje najpoznatije naučno delo - teoriju relativnosti. NobelovU nagradu za fiziku dobio je 1921. godine za objašnjenje fotoelektričkog efekta.

Pamtimo ga kao velikog genija, iako u njegovom detinjstvu su čal i članovi njegove porodice mislili da on prilično zaostaje za drugom decom jer nije progovorio sve do svoje treće godine. Navodno su ga roditelji prvi put čuli da govori za vreme jedne porodične večere kad je iznenada rekao: "Ova supa je previše vruća", a kada su ga pitali zašto je ćutao sve do tog trenutka, on je rekao: "Do sada je sve bilo u redu."

Tokom školovanja je bio problematičan učenik, nastavnici su za njega govorili da je drzak, bezobrazan i lenj. Bio je odličan iz matematike i fizike, ali je imao velikih problema sa predmetima poput istorije i geografije. Srednju školu je završio 1896. godine u švajcarskom gradu Arau i nakon toga je uspeo da položi prijemni ispit za politehnički instut gde je i upoznao svoju buduću ženu i saradnicu Milevu Marić.

Ajnštajn je bio i jako dobar violinista, voleo je Mocartove sonate za violinu, i svakoj svojoj violini je tepao "Lina". Hobi mu je bio i jedrenje u čemu je bio jako loš, pa su često morali da ga spašavaju nakon brojnih nezgoda.

