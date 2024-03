OVI ZNACI POKAZUJU DA JE NEKO LJUBOMORAN NA VAS: Traži mane a uskraćuje podršku

Ljubomora je prirodna ljudska emocija i svi mi s vremena na vreme osetimo nezadovoljstvo kada, recimo, komšija u nagradnoj igri dobije besplatan luksuzni odmor, ili kada kolega bude unapređen. Ali kada neko dozvoli da njegova ljubomora prevlada nad svim ostalim, ili ne može da se nosi sa njom na zdrav način, to može da sabotira njegove odnose, sreću i mentalno blagostanje.

Foto Shutterstock

Ljubomora je prirodna ljudska emocija i svi mi s vremena na vreme osetimo nezadovoljstvo kada, recimo, komšija u nagradnoj igri dobije besplatan luksuzni odmor, ili kada kolega bude unapređen. Ali kada neko dozvoli da njegova ljubomora prevlada nad svim ostalim, ili ne može da se nosi sa njom na zdrav način, to može da sabotira njegove odnose, sreću i mentalno blagostanje.

“Ljubomora, koja se sastoji od isprepletenosti straha, nesigurnosti i poređenja, često tiho zadire u naša srca i umove", kaže Džoel Frank, američki klinički i neuropsiholog. “Pokreće osećaj neadekvatnosti i podstiče destruktivni ciklus koji može narušiti poverenje i intimnost u odnosu. U drugarstvima se može manifestovati kao ogorčenost, kada prijatelj postigne nešto za čim čeznemo, umanjujući našu sposobnost da slavimo njegov uspeh. S druge strane, u porodici može dovesti do konkurentske prednosti među članovima, koja umanjuje bezuslovnu ljubav koja bi trebalo da prevlada" – dodaje psiholog.

Ponekad je lako primetiti kada ljubomora pomalja svoju glavu, ali u nekim slučajevima možemo pogrešno protumačiti pojedino ljubomorno ponašanje kao kompetitivnost, aroganciju ili besmislenu okrutnost. Zato nam terapeuti skreću pažnju na znakove koji nedvosmisleno pokazuju da je neko u našem životu ljubomoran na nas.

Stalno ukazuje na naše mane

Pokušajte da ne shvatate lično ako kolega, prijatelj, brat ili sestra ili neko blizak nastoji da govori o vašim nesavršenostima. Međutim, ako ste primetili da je neko previše kritičan prema vama, fokusirajući se na male greške ili nedostatke, to možda ne potiče od želje da vam pomogne već od ljubomore. Na primer, vaš uspeh na radnom mestu mogao bi biti dočekan prigovaranjem, a ne pohvalama. Takvo ponašanje često potiče od unutrašnjeg sukoba te osobe i njenog osećaja neadekvatnosti kada uporedi svoj život sa vašim. Ljudi koji stalno ističu vaše mane obično to rade da bi se osećali bolje.

Počeli su da uskraćuju svoju podršku ili naklonost

Iako postoji nekoliko mogućih razloga zbog kojih se neko emocionalno povlači iz odnosa, dr Frank kaže da je i ljubomora jedan od njih. Tako ljubomorna osoba može da odustane od dolaska na vama važan događaj ili prevideti da vam čestita veridbu. To je zapravo pokazatelj njene unutrašnje borbe da bude srećna zbog vas kada, u stvari, želi da vaš uspeh bude njen.

Umanjuje vaš uspeh

Osoba koja je sigurna u sebe ume da se raduje vašem uspehu. Ako neko u vašem životu stalno umanjuje ili ne primećuje vaša postignuća to je pokazatelj da je ljubomoran. Takva osoba će vaša dostignuća pripisati pukoj sreći, a ne napornom radu ili veštini, ili će implicirati da je ono što ste uradili lako postići i da to nije velika stvar. To govori o njenoj nesigurnosti, ona nije u stanju da prizna vaš uspeh iz straha da će zaseniti njen. Zapravo, ljubomorni ljudi pokušavaju da umanje vaš uspeh da bi zadržali osećaj superiornosti.