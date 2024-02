AMERIKANCI OPET NA MESECU: Odisej se spustio na krater Malapert A (VIDEO)

HEKSAGONALNI robot Odisej kompanije Intuitive Machines iz američkog Hjustona sleteo je na krater Malapert A na Mesecu u petak oko 00:30, prenosi Bi-Bi-Si.

Odisej je tako postao prva američka letelica koja je sletela na Mesec u poslednjih 50 godina.

- Na površini smo, rekao je Tim Krejn iz kontrolne sobe misije.

Ova ekspedicija je deo NASA-inog napora da otvori put komercijalnim svemirskim letelicama da vrate astronaute na Zemljin satelit do kraja decenije.

Pokušaj druge američke kompanije da to uradi prošlog meseca završio se neuspehom, što je privatnim kompanijama otežalo da dokažu da mogu da ponove ono što je NASA uradila sa svojom poslednjom misijom na mesec, Apolom 17, 1972. godine.

Skot Pejs, direktor Instituta za svemirsku politiku na Univerzitetu Džordž Vašington, rekao je za agenciju Frans pres da SAD ponovo jačaju svoje mogućnosti istraživanja Meseca posle poluvekovne pauze.

-Ljudi se često pitaju – “ako smo to radili u prošlosti, zašto to ne bismo mogli da uradimo sada?“, rekao je Pejs, bivši član Nacionalnog saveta za svemir.

-Svaka generacija to mora da nauči iznova, dodao je on. "Imate prednost, razumete tehnologiju, probleme i još mnogo toga. Ali to je sve u knjigama. To nije iskustvo letenja koje imate u malom prstu."

Odisej je lansiran 15. februara na Spejs Iks-ovoj raketi Falkon 9.

NASA se nada da će na kraju uspostaviti dugoročno prisustvo na Zemljinom satelitu i sakupljati vodu iz leda za piće i raketno gorivo. NASA to radi u okviru programa Artemis, koji ima za cilj uspostavljanje baze na Mesecu, što je preduslov za buduće ljudske misije na Mars.

Instrumenti na Odiseju uključuju kamere za proučavanje promena na površini Meseca ispod izduvnih gasova motora svemirske letelice i uređaj za analizu oblaka napunjenih česticama prašine koje lebde iznad površine u sumrak usled sunčevog zračenja.

NASA je kompaniji platila 118 miliona dolara za transport svog novog hardvera na Mesec, što je deo inicijative američke svemirske agencije da se delegira prevoz tereta na Mesec privatnom sektoru kako bi se uštedeo novac i podstakla lunarna ekonomija.

Prva privatna kompanija koja je pokušala bila je Astrobotic sa sedištem u Pitsburgu, ali je iz njene svemirske letelice Peregrin počelo da curi gorivo, što ga je na kraju vratilo da izgori u Zemljinoj atmosferi.

Svemirska letelica koja sleće na Mesec mora da savlada opasnim gromade kamenja i kratere i, u nedostatku atmosfere za podršku padobranima, oslanja se na potisnike da kontroliše njeno spuštanje. Otprilike polovina od više od 50 pokušaja do sada je bila neuspešna.

Do sada su samo svemirske agencije Sovjetskog Saveza, Sjedinjenih Država, Kine, Indije i Japana uspele da slete na Mesec.

(jutarnji.hr)

