VESNA - RAK, UROŠ - LAV, MARTA - OVAN, LUKA - VODOLIJA: Šta horoskop kaže za TV seriju "Azbuka našeg života 2"?

NE znam kako vi, ali ja ne pamtim da sam toliko iščekivala nastavak neke serije, kao što je to slučaj sa "Azbukom našeg života"!

Mojoj radosti nije bilo kraja kada sam shvatila da ćemo u Novu 2024. godinu ući sa ovom TV poslasticom, čak sam pomislila da je gre'ota da ide svako veče, radnim danima, mada nisam sigurna kako bih izdržala sedam dana, da je emitovana samo jednom nedeljeno...

Tek što smo ispratili drugu sezonu ove TV poslastice, na Superstar TV, od 20. januara "utvrdđujemo gradivo" na Prvoj TV, gde vikendom emituju po dve epizode u cugu... Naša divna Mira Bobić Mojsilović, pisac, slikarka, kolumnistikinja, TV autorka, po čijim je romanima "Azbuka mog života" i "Tvoj anđeo čuvar", nastao ovaj megahit, dočarala nam je likove kao žena koja zna i šta je život i kako razmišljaju žene, a bogami i muškarci...

Mada sam pročitala sve njene romane, pa i ova dva, tek kada sam uronila u seriju, počela sam da razmišljam o tome u kjojim su zodijačkim znacima rođeni glavni junaci... A vi, jeste li razmišljali o tome?

Vesna mi izgleda kao prava Račica, sa Mesecom u Strelcu, znaku u koji "pada" njena astrološka kuća posla - posvećena porodici, ali i karijeri. Znate već koliko je važno u kom je znaku Mesec kod Raka, naročito kada se radi o ženama, jer Mesec i vlada Rakom i simbol je žena. Zato Vesna ima i osobine, pa i fizički izgled Strelca, svetlokosa, mladolika, ma prava svetska žena, topla i srdačna, okružena prijateljima, čak i slavna preko posla kojim se bavi... A tek snovi, znamo da su vodeni znaci intuitivni i da puno sanjaju, a njeni snovi su baš onako proročki... i pomalo jezivi, uvek sam jedva odgledala te kadrove...

Kada se zaljubila u psihopatu Veljka (Blizanac, podeljena ličnost, ali nemojte sada vi, rođeni u tom znaku da se uvredite, jer kao što znate, svaki znak ima svoj niži i viši tip ličnosti, negativan i pozitivan), povukla se u sebe, da se preispita ali pre svega, da ne povredi ljude koje voli (Mars u Raku=nasilje u domu)... On ima Mars u Blizancima (verbalni sadista) a ona Veneru u Devici (u napetom aspektu sa njegovim Marsom=erotska privlačnost), zbog koje ima vitku liniju, ali i sudbinu da naivno naleti na tipa koji očigledno ima težak zdravstveni problem, i to veliki, i koji s jedne strane izigrava žrtvu, a s druge pokazuje svoje okrutno lice)...

Njen muž, Uroš, je pravi gospodstveni, ambiciozni Lav, ali sa Venerom (ljubav) u Blizancima (mladi), što nije čudno, jer se Venera obično nađe u dva znaka pre ili dva posle onog u kome smo rođeni. A u dvojnom znaku, obično znači paralelnu vezu preko posla, čak sa dosta mlađom osobom, pa i dva braka. Uz to, kao pravi Lav, Uroš je plemenit i voli decu. Tu su, naravno, i statusni simboli, vozi džip, ima najnoviji model telefona, razume se u fina vina (Mesec u Ribama), a i slaba zdravstvena tačka mu je srce (imao infarkt u prvoj sezoni). Njegov otac je Škorpija, stari debeovac, pukovnik, intuitivan, mudar, izolovan od sveta, isuviše ponosan da bi tražio pomoć, isuviše emotivan da bi pokazao koliko mu posle suprugine smrti, nedostaje sin i njegova porodica, unuci...

Njihova ćerka, Marta, definitivno je vatreni Ovan, nestrpljiva, uvek u akciji, moguće sa Mesecom u Lavu (blizu Uroševog Sunca, pa je veza s ocem još jača) i Marsom (koji vlada njenim znakom) u Raku, što joj daje ženstvenost i šarm, ali ne isključuje njenu posesivnost i ljubomoru. Pošto je Mars u njenoj astrološkoj kući doma i porodice, brak njenih roditelja je uzdrman. I, duhovita kao većina Ovnova. Voli inostranstvo, ali srce je vuče ka rodnom gradu i majci.

Njen brat, Luka, deluje mi kao Vodolija, a sigurno znate da su one, svaka na svoj način, drugačije, posebne, jer njima upravlja ekscentrični, buntovni Uran, pa je Luka svoj, samostalan, ne drži ga mesto, voli da putuje... I voli svog prijatelja, za koga će se ispostaviti da mu nije samo prijatelj, već i emotivni partner. A ko će imati najviše razumevanja za njega? Majka i sestra, naravno, jer Vesna ima Veneru u Devici (naivno je naletela na tipa koji očigledno ima težak zdravstveni problem, i to veliki, i koji s jedne strane izigrava žrtvu, a s druge pokazuje svoje okrutno lice)...

Kada na Ibici, sretne oca sa mladom ljubavnicom, sve će mu biti jasno, ali se to ne može reći za Uroša, koji će tek u drugoj sezoni morati da se suoči sa činjenicom da njegov sin ne mora da "juri ribe i to što više", kako bi on voleo... Međutim, pošto se Lukin vladalac Uran, nalazi u Škorpiji, znaku u kome je ta planeta mnooogo jaka, Luka je neko ko ima fantastičnu intuiciju i koga ne bi trebalo imati za neprijatelja. Zato ga niko, ne može sprečiti da pritekne u pomoć onima koje najviše voli, jer Luka ima i Mars u Jarcu ili Škorpiji, pa kad mu padne klapna, ne interesuje ga šta ko misli o njemu...

Vesela, razdragana, seksepilna Sunčica je Blizanac, ali onaj, pozitivni, viši tip), uvek spremna za akciju i druženje, a pošto ima Veneru u Ovnu, brine o izgledu, trenira, pazi šta jede, voli da vežba ali i da osvaja mlađe frajere.

Zabrinuta Lidija je Devica sa Mesecom u Ribama u kvadratu sa Neptunom (požrtvovana, lekar, dobar prijatelj, na nju se čovek može osloniti, ali nema sreće u ljubavi (i Mars je u Ribama)...gde bi mogla da bude njena Venera, u Lavu, Devici, Vagi ili Škorpiji? Jer ne mogu biti udaljene više od 60 stepeni od njenog Sunca u Devici...

Uroševa mlada ljubavnica, Ana, ili je Jarac ili ima Mesec u Jarcu (smisao za biznis), a moguće i jedno i drugo, svakako, poslovna žena, kao dete je sigurno bila starmala, a kao devojka, delovala starije i ozbiljnije za svoje godine... Njena Venera u Jarcu ili Vodoliji govori o izboru partnera od koga je deli veća razlika u godinama, a jarčevska ambicija ne da joj mira ni kada je na porodiljskom odsustvu, pa se ne odvaja od laptopa (Merkur u Vodoliji, a blizu njega je i Uran, jer je ona tu negde Lukinih godina)...

Goran je definitivno Bik, hedonista, gurman, veseljak, o zdravlju baš i ne brine, što ga je ča moglo koštati života, bi9o je u bolnici... A onda, odjednom taj isti okrene život naglavačke, mora da ima kvadrat Sunca (on) sa Uranom (zen budizam, meditacija itd.)