DRON KOJIM SE UPRAVLJA MISLIMA: Letelica povezana sa neurointerfejsom koji omogućava kontrolu pomoću impulsa koje šalje mozak

NAUČNICI iz kompanije „Neurobotiks“ su dron povezali sa neurointerfejsom što omogućava pilotima da mislima upravljaju dronovima, saopštila je pres služba Nacionalne tehnološke inicijative (NTI).

-Ruski naučnici su povezali dron ’Pionir mini’, koji je proizveden u kompaniji ’Geoskan’, sa neurointerfejsom ’Neuro plej’. ’Neuro plej’ omogućava pilotima da upravljaju dronom pomoću impulsa koji im šalje mozak pilota, odnosno, njegove misli. Ovaj projekat je koristan u takmičenju bespilotnih letelica kojima se upravlja interfejsom mozak-kompjuter, kao i u rehabilitaciji u inkluzivnim takmičenjima. Za pilote je važno jer se na taj način poboljšanja koncentracija, navodi se u saopštenju NTI.

Prema rečima generalnog direktora kompanije „Neurobotiks“ Vladimira Koniševa upravljanje dronovima putem neurona je osnova za projekte po principu STEM-obrazovanja (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Za to su neophodna znanja iz nekoliko oblasti: neurotehnologije, mehatronike, aerodinamike i programiranja koje se koriste u igricama.

-Planiramo da sa kompanijom ’Geoskan’ održimo takmičenje u Rusiji i nadam se da će to biti na međunarodnom nivou. Postoji još jedna važna karakteristika ove kombinovane tehnologije, a to je mogućnost da se neuronima upravlja dronovima. To ne samo da poboljšava koncentraciju i pažnju pilota, već im omogućava da podnesu stres i kontrolišu emocije tokom izvođenja složenih operacija,a to predstavlja važan alat za pripremu operatera važnih procesa, rekao je Konišev.

Generalni direktor kompanije „Geoskan“ Aleksej Jurecki je dodao da se integracija dronova sa neurointerfejsom može koristiti u rehabilitaciji ljudi u inkluzivnim takmičenjima, kada su u jednom timu, na primer, i ljudi sa ograničenim zdravstvenim mogućnostima.

