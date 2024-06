GLOBALNI ENERGETSKI PEJZAŽ: Energija vetra i vetroparkovi u modernoj tehnologiji

GLOBALNI dan vetra, obeležava se svake godine 15. juna širom sveta kako bi se podigla svest o značaju energije vetra kao ključnog obnovljivog izvora energije. Ovo je prilika da se istaknu napredak i prednosti vetroenergije i vetroparkova, kao i da se ukaže na potencijal za dalji razvoj.

Energija vetra predstavlja jednu od najbrže rastućih tehnologija obnovljive energije. Od prvih vetroturbina iz 1982. godine, koje su imale snagu od 20 kW, do današnjih turbina sa snagom od 15 MW, tehnologija je značajno napredovala. Moderni vetroparkovi doprinose smanjenju emisije ugljen-dioksida, diversifikaciji energetskih izvora i povećanju energetske sigurnosti. Oni proizvode čistu, održivu energiju, što je ključno za borbu protiv klimatskih promena.

Vetroparkovi i njihove koristi

U Srbiji je razvoj vetroparkova započet krajem prve decenije 21. veka, a trenutno je na elektroenergetski sistem priključeno osam vetroelektrana ukupne snage 398 MW. Planirano je razvijanje novih projekata ukupne snage preko 4 GW.

Vetroparkovi donose brojne koristi:

1. Ekonomske

- Investicije i zapošljavanje: Izgradnja vetroparkova privlači značajne investicije i otvara nova radna mesta, posebno u ruralnim područjima.

- Energetska sigurnost: Korišćenje domaćih obnovljivih izvora energije stabilizuje energetsko tržište.

- Finansijske uštede: Vetar kao izvor energije je besplatan, što smanjuje troškove proizvodnje energije na duži rok.

2. Ekološke koristi

Smanjenje emisije CO2: Vetroturbine ne emituju štetne gasove, što doprinosi smanjenju efekta staklene bašte i zagađenja vazduha.

Očuvanje prirodnih resursa: Vetroturbine koriste obnovljivu energiju vetra.

Biodiverzitet: Dobro planirani vetroparkovi imaju minimalan uticaj na lokalnu floru i faunu, dok se postrojenja često postavljaju na mestima sa niskim ekološkim rizikom.

Vetroelektrane za ekonomsku stabilnost i ekološku zaštitu

Energija vetra i vetroparkovi igraju ključnu ulogu u globalnom energetskom pejzažu, nudeći čistu, obnovljivu energiju koja doprinosi ekonomskoj stabilnosti, ekološkoj zaštiti i društvenom napretku. Ove inicijative ne samo da pomažu u borbi protiv klimatskih promena, već i unapređuju kvalitet života kroz održiv razvoj i energetsku nezavisnost.

Vetroturbine su pogodne za različite terene, tako da se mogu graditi i na vodi.

Značaj plutajućih vetroelektrana na moru ogleda se u omogućavanju olakšane izgradnje jer se mogu postaviti na lokacijama na kojima do sada to nije bilo moguće. Vetar je na lokacijama većih dubina jači, što dovodi do povećanja efikasnosti proizvodnje električne energije.

Očekuje se da će plutajuće vetroelektrane dovesti do razvoja energije vetra na velikim delovima Atlantskog okeana, Sredozemnog mora, Norveškog mora i na drugim mestima koje imaju velike dubine.