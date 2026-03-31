ŠKOLSKI PRIBOR ZA DECU MIGRANTE: Podrška Ministarstva prosvete osetljivim grupama

Ministarstvo prosvete nastavlja sa podrškom učenicima migrantima, tražiocima azila i izbeglicama iz Ukrajine koji pohađaju osnovne i srednje škole u Republici Srbiji. Ministarstvo prosvete je obezbedilo školski pribor i računarsku opremu za više od 120 učenika iz ove osetljive društvene grupe, kroz projekat „Podrška sistemu upravljanja migracijama u Srbiji – Poboljšanje kapaciteta za prihvat, unapređenje usluga zaštite i pristupa obrazovanju“, uz podršku Evropske unije, kao dugogodišnjeg partnera u oblasti migracija.

Posle događaja u Beogradu, učenici novosadskih i somborskih osnovnih i srednjih škola, njih više od 35, dobili su školske pakete. Osnovci su dobili rančeve, olovke, pernice, sveske, bojice, tempere, pribor za geometriju, pribor za likovnu kulturu, dok su srednjoškolci dobili i laptop računare.

Ovo je jedna u nizu akcija Ministarstva prosvete kojom se poslednjih deset godina podržavaju ustanove obrazovanja i vaspitanja da stvaraju podsticajno školsko okruženje za sve učenike.

Ovi napori Ministarstva, ali i nastavnika, pedagaga, psihologa, ali i mentora i kolega iz školskih uprava doprinose stvaranju inkluzivnog obrazovnog sistema u kome sva deca, bez obzira na poreklo, imaju pravo na kvalitetno obrazovanje i priliku da razviju svoje potencijale.

Ministarstvo prosvete je ovaj projekat realizovalo uz podršku implementacionog partnera Međunarodne organizacije za migracije (IOM).