ĐACI UČE I DA HODAJU: Projekat "Svako dete ima pravo da odrasta zdravo" ima podršku đaka, nastavnika i roditelja

Projekat "Svako dete ima pravo da odrasta zdravo" koji je počeo u septembru prošle godine i u koji je uključeno 95 škola - 73 osnovne i 22 srednje - nailazi na veliku podršku nastavnika, roditelja i dece.

PREPORUKA Sport napolju deo brige o zdravlju, Foto Z. Jovanović

Projekat podrazumeva da đaci osnovnih škola imaju fizičko vaspitanje svaki dan, dakle pet puta u nedelji, a srednjoškolci četiri puta nedeljno. Nastavnici sa njima dodatno rade na razvoju fizičkih sposobnosti, realizuju se vežbe oblikovanja, vežbe za razvoj snage, pokretljivosti i koordinacije.

Nastavnici fizičkog kažu nam da je intezivniji rad na motoričkim sposobnostima dece neophodan, s obzirom na to da nove generacije odrastaju pored mobilnih telefona, tableta, video-igrica, u stanovima i u kućama, a ne u prirodi, u igri i kretanju.

A koliko je loša fizička sprema današnjih đaka, pokazuje i slučaj iz Niša gde su na đačkom krosu deca padala i povređivala se, a ortopedi imali pune ruke posla. U ortopedskoj ambulanti zbrinuto je njih desetak sa različitim povredama ruku i nogu, a jedna gimnazijalka je čak slomila ručni zglob.

Nastavnik fizičkog vaspitanja i predsednik Udruženja pedagoga fizičke kulture grada Niša Dejan Stojković kaže da to ne treba da čudi i da nove generacije ne umeju da hodaju po travi i neravnom terenu.

- Njihovi zglobovi nisu navikli na neravnine i travu, oni padaju i to napred direktno na glavu, odnosno na nos, pa polome nos ili padaju nazad pa se "dočekaju" na šake i onda se lome zglobovi i kosti ruku - objasnio je Stojković.

Zato je, kaže on, za svaku pohvalu realizacija projekta koji podrazumeva da se u određenim školama broj časova fizičkog i zdravstvenog vaspitanja poveća.

Ovaj projekat, inače, sprovodi se u školama koje ostvaruju jednosmenski rad na teritoriji čitave Srbije, a jedna od njih je i OŠ "Vuk Karadžić" iz Priboja u kojoj su projektom obuhvaćeni učenici prvog i petog razreda.

Rezultati na sistematskom Rezultate projekta će kontinuirano pratiti nastavnici fizičkog i zdravstvenog vaspitanja, a što je posebno važno praćenje se vrši i sistematskim pregledima pedijatara. Ministarstvo zdravlja je odredilo domove zdravlja prema teritorijalnoj nadležnosti da organizuju timove koji će se sastojati od pedijatra, lekara sportske medicine i medicinske sestre, a koji će sprovoditi sistematske preglede u svim školama koje su obuhvaćene pilot-projektom.

- Smatramo da je ovaj projekat veoma značajan upravo zbog toga što omogućava ostvarivanje ciljeva koji se tiču napretka dece - kaže nam direktorka ove škole Jadranka Planinčić. - Na ovaj način omogućeno je da se od pet časova nedeljno minimum dva puta u toku nedelje stavlja akcenat na razvoj fizičkih sposobnosti kao što su snaga, izdržljivost, pokretljivost i brzina, zatim koordinacija i ravnoteža. Sa učenicima razredne nastave, a to su kod nas učenici prvog razreda, pojačano se radi na razvoju fizičkih sposobnosti, realizuju se vežbe oblikovanja, vežbe za razvoj snage, pokretljivosti i koordinacije. Za učenike predmetne nastave, a to su kod nas đaci petog razreda, dodatna dva časa omogućavaju temeljniji rad na motoričkom učenju i usavršavanju vežbovnih sadržaja. Ovo omogućava sistematičniji rad na podizanju fizičkih sposobnosti učenika, što vodi ka unapređenju opšteg zdravstvenog stanja i izgradnje zdravijih stilova života. Imajući u vidu i ukupan broj časova fizičkog i zdravstvenog vaspitanja na godišnjem nivou, kroz ove dodatne časove omogućavamo ponavljanje vežbovnih sadržaja, a to je posebno važno za učenike koji zbog svojih fizičkih i morfoloških karakteristika nisu bili u stanju da ovladaju svim motoričkim sadržajima u prethodnim razredima.

privatna arhiva Jadranka Planinčić, direktor OŠ "Vuk Karadžić"

Naša sagovornica podseća da je projekat "Svako dete ima pravo da odrasta zdravo" zajednički projekat tri ministarstva i to Ministarstva prosvete, sporta i zdravlja.