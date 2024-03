HEMIJSKI NEĆE BITI ZATVOREN: Na pomolu rešenje za zgradu na Studentskom trgu u kojoj je više fakulteta

Nakon što je dekan Hemijskog fakulteta prof. dr Goran Roglić obavestio studente da će zgrada ove visokoškolske ustanove biti zatvorena zbog toga što uprava nema novca da plati račune za struju i grejanje (samo januarski iznosi pet miliona dinara), iz Vlade Srbije stiglo je obećanje da će problem biti rešen. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović najavila je da će država pomoći Hemijskom fakultetu, kao i celom kompleksu prirodnjačkih fakulteta, pre svega u pogledu sprovođenja mera energetske efikasnosti.

Ona je rekla da je s Hemijskim fakultetom, koji ima velika dugovanja za struju i grejanje, Ministarstvo rudarstva i energetike već neko vreme u dijalogu, kao i sa drugim prirodnjačkim fakultetima koji se nalaze u tom kompleksu.

- Razgovarali smo s njima kako bismo im, pre svega, pomogli da sprovedu mere energetske efikasnosti, što će im na srednji i dug rok obezbediti i manju potrošnju energije i samim tim manje račune - istakla je Đedovićeva.

Da je rešenje na pomolu potvrdio nam je i dekan Hemijskog fakulteta prof. Roglić, koji je rekao da je na sastanku sa predstavnicima Ministarstva energetike dogovoreno da se raspiše javni poziv za povećanje energetke efikasnosti na kome će učestvovati i ovaj fakultet i na taj način dobiti određena novčana sredstva:

- Nameravamo da u delu zgrade zamenimo stolariju i popravimo grejne pumpe, to košta oko 40 miliona dinara, a dogovor je da od toga država plati 70 odsto, a mi iz naših sredstava 30, s tim što ovaj manji deo može da plati i lokalna samouprava, pa ćemo razgovarati sa predstavnicima Opštine Stari grad.

Kako je najavila ministarka Handanović Đedović, radovi će početi ove godine.

- To je veliki kompleks koji iziskuje i neku faznu rekonstrukciju da bi bio kompletno urađen i u potpunosti energetski saniran, ali nastavićemo da s njima razgovaramo da bismo došli što pre do održivih rešenja da oni mogu da sve to saniraju i da onda imaju manje račune - navela je ona.

Prof. Roglić naglašava da ovaj fakultet ima i urađen projekat za postavljanje solarnih panela i da tragaju za investitorima.

Inače, u zgradi na Studentskom trgu u celini su smešteni Hemijski i Fakultet za fizičku hemiju, a deo prostora koriste Matematički, Fizički, Biološki, Geografski i Rudarsko-geološki fakultet. Problema sa plaćanjem računa imaju i fakulteti humanističko-društvene grupacije. Senat Univerziteta tražio je od države da ispunjava obaveze i plaća materijalne troškove fakultetima, "za koje sada daje svega 20 odsto". Rok do koga bi Vlada trebalo da odgovori je maj.

Krovovi se urušavaju Da je održavanje fakultetskih zgrada poseban problem, potvrđuje i dekan Filološkog fakulteta prof. dr Iva Draškić Vićanović: - Nama se srušila krovna greda, neko je mogao da strada. Nas tri dekana - ja i kolege sa Biološkog i Geografskog fakulteta jer smo svi u istoj zgradi, pisali smo Vladi, ali oni ništa nisu preduzeli.