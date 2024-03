BEOGRADSKI DANI INŽENJERA NA MAŠINSKOM FAKULTETU: Takmičenje akademaca u oblastin inženjerstva

Mašinski fakulet u Beogradu je i ove godine domaćin manifestacije “Beogradski dani inženjera” koja okuplja studente tehničko-tehnoloških i prirodno-matematičkih fakulteta Univerziteta u Beogradu. Ova tradicionalna takmičarska smotra nauke i inovacija održaće se od 08. do 10. marta po 17. put, a organizator je Udruženje studenata tehnike Evrope – BEST Beograd.

mašinski fakultet

Projekat se sastoji od edukativnog i takmičarskog dela, a cilj je da se među mladim akademcima podstaknu kreativnost i timski duh u rešavanju različitih izazova. Za studente je to i prilika da testiraju svoja znanja i veštine i steknu praktično iskustvo u oblasti inženjerstva i menadžmenta.

Kako je programom predviđeno sutra će, nakon svečanog otvaranja, studenti imati priliku da posete Sajam inovacija i upoznaju se sa inovativnim projektima iz različitih naučnih oblasti koje prezentuju startapovi i studentski timovi, među kojima su Drumska strela i Beoavia, a moći će da isprobaju i “Simulator letenja”.

U okviru menifestacije biće organizovane i edukativne radionice namenjene takmičarima za razvijanje ličnih veština i interakciju sa predstavnicima kompanija, a samo takmičenje biće održano 9. i 10. marta. Takmičenje je timskog je karaktera i obuhvata dve kategorije: Studija slučaja i Inovativni dizajn.

U kategoriji Studija slučaja zadatak timova je da osmisle i prezentuju rešenje zadatog inženjersko-menadžerskog problema, koje ocenjuje žiri. Inovativni dizajn je kategorija u kojoj se od timova zahteva da osmisle uređaj, odnosno tehnologiju kojom se na najefikasniji način može rešiti problem na zadatu temu, koju zatim prezentuju pred stručnim žirijem.

BEST (eng. Board of European Students of Technology) okuplja studente inženjerskih usmerenja sa 85 univerziteta iz 30 zemalja Evrope. Organizacija postoji od 1989. godine i njen glavni cilj je da omogući povezivanje, komunikaciju i razmenu studenata tehnike iz svih delova Evrope.