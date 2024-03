DISKUSIJA O GLOBALNOM ZDRAVLJU: Radionica na Medicinskom fakultetu

Studenti društvenih i medicinskih nauka pozvani su na radionicu VersaHealth, koju organizuju doktorandi sa King’s College London, Univerziteta u Beču i Univerziteta u Beogradu koji žele da doprinesu diskusiji o globalnom zdravlju iz različitih perspektiva, uključujući epidemiologiju, pravo, etiku, bezbednost i novinarstvo.

Radionica će biti održana u sredu, 3. aprila sa početkom u 13 časova u svečanoj sali Dekanata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na engleskom jeziku, uz učešće mladih istraživača sa partnerskih univerziteta koji učestvuju u projektu.

Projekat “One Health or Many Health? A Multidisciplinary, Multicultural Approach to Global Health” finansiran je u okviru SEED Funding programa koji realizuje evropska univerzitetska alijansa Circle U.