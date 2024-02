POZNATO KADA KREĆE UPIS U PRVI RAZRED: Evo šta je obaveza roditelja i šta će pitati decu na testu

UPIS u prvi razred osnovne škole počinje 1. aprila i trajaće do 31. maja 2024. godine. U prvi razred se upisuju deca rođena 2017. godine i deca rođena do 28. februara 2018. godine. Takođe, za prevremeni upis u školu mogu se prijaviti i deca rođena od 01. marta do 01. septembra 2018. godine, a provera spremnosti za polazak u školu ove dece vršiće se u junu 2024. godine.

Proces upisa u prvi razred već više godina unazad obavlja se elektronski registracijom na sajt eUprave.

Dokumenta škola nabavlja sama

Preko aplikacije eUpis vrši se pribavljanje potrebne dokumentacije, a s obzirom da to sada rade škole po službenoj dužnosti, roditelji više ne moraju da se bave prikupljanjem bilo kakve papirologije. Oni školi dostavljaju samo lekarski pregled koji dete obavlja u domu zdravlja.

Nakon toga zakazuje se termin za testiranje budućih prvaka, koji je zapravo razgovor sa psihologom izabrane školi. Ovo testiranje treba da pokaže da li je dete zrelo za školu.

Škola je dužna da upiše svako dete sa onog područja koje toj školi pripada, a može da upiše i dete sa područja druge opštine na zahtev roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika deteta, u skladu sa mogućnostima škole.

Roditelji mogu da izaberu osnovnu školu u koju žele da upišu dete podnošenjem zahteva izabranoj školi, i to najkasnije do 1. aprila kako su iz više beogradskih osnovnih škola potvrdili "Blicu".

Škola je dužna da roditelje obavesti o tome da li ima mesta do 30. aprila. Ako nema mesta u školi na teritoriji duge opštine, dete će automatski biti upisano u prvi razred u nekoj od škola na opštini prebivališta.

Testiranje zrelosti deteta

Kako bi se sa sigurnošću utvrdilo da li je dete stasalo da pođe u prvi razred osnovne škole obavlja se testiranje zrelosti deteta. Ovim testovima pokazuje se stepen intelektualne, socijalne i emocionalne zrelosti.

Roditeljima je to često noćna mora jer se boje da će njihovo dete pasti ovaj test, ali je važno da znaju da deca ne mogu da padnu, već da se na ovaj način dobija slika o detetu i važne smernice roditeljima u daljem odgoju.

Šta sadrži test znanja:

- prepoznavanje i imenovanje predmeta sa slike



- precrtavanje slike iznad- prepričavanje na osnovu jedne slike- korišćenje predmeta iz svakodnevnog života- prepoznavanje veličine, oblika i boje- prostorna okretnost- prepoznavanje slova

- Test zrelosti deteta rade stručnjaci iz škola koji su za to obučeni, i to su psiholozi i pedagozi. Ukoliko postoji neki problem, to roditelji sugerišu. To može biti u vezi sa razvojnom fazom deteta, ili ako postoji neka smetnja u razvoju deteta. Nakon toga ako stručni saradnik koji obavlja procenu proceni da ima potrebe o tome obaveštava interresornu komisiju koja postoji u svakoj opštini. Tada se od ove komisije traži mišljenje o tome da li je dete stasalo za polazak u osnovnu školu - rekao je ranije za "Blic" Milan Pašić pomoćnik ministra za predškolsko i osnovno obrazovanje.

