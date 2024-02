POČELE PRIJAVE ZA MEĐUNARODNU LETNJU ŠKOLU: Usavršavanje studenata koji se bave migracijama

Filozofski fakultet pozvao je studente osnovnih, master i doktorskih studija, zainteresovane za teme u oblastima migracija, raseljenja i granica, da se prijave za Letnju školu o prisilnom raseljavanju – Interdisciplinary Summer School on Forced Displacement.

Foto: Z. Jovanović/K. Mihajlović

Škola će biti organizovana od 27. maja do 7. juna na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, na engleskom jeziku. Uključiće studenate, predavače i praktičare iz više zemalja. Školu organizuje Center on Forced Displacement sa Univerziteta u Bostonu, uz pomoć Migration, Integration and Governance Research Center Fakulteta političkih nauka.

Rok za prijave je 31. mart 2024. godine.