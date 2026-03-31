EVROPSKI PLES NA RIMSKOM VIMINACIJUMU: Arheološki institut jedina institucija van EU u projektu Dancing Histor(y)ies

ARHEOLOŠKI institut u Beogradu bio je u protekle dve godine jedina institucija van Evropske unije koja je učestvovala u projektu Dancing Histor(y)ies, povezivanja zajednica i kulturnog nasleđa kroz ples, saopšteno je iz ove ugledne naučne institucije povodom okončanja ovog velikog poduhvata realizovanog u okviru programa Kreativna Evropa projekat okuplja 12 partnera iz 10 evropskih zemalja.

- Projekat predstavlja evropsku inicijativu koja kroz savremene izvođačke umetnosti oživljava arheološke lokalitete i uključuje lokalne zajednice u kreativne procese.

Tokom njegov trajanja projekta organizovani su Dancing Histor(y)ies festivali na arheološkim nalazištima Taros i Ostija antika u Italiji, Merida u Španiji, ali i u Viminacijumu, čime je on postavljen rame uz rame sa najznačajnijim lokalitetima rimskog perioda u Evropi, kao ravnopravna scena za savremene umetničke produkcije i međunarodnu saradnju.

Ovi festivali su tokom dve godine okupili više od 16.000 posetilaca, koji su učestvovali u 129 radionica i preko 40 umetničkih rezidencija i performansa, povezujući 7 zemalja i 8 lokaliteta kulturnog nasleđa širom Evrope. Dancing Histor(y)ies festivali u Arheološkom parku Viminacijum, održani 2024. i 2025. godine, predstavljali su jedan od ključnih segmenata projekta i primer uspešne integracije umetnosti, transfera naučnog znanja i aktivnog učešća lokalnih zajednica – kažu u Arheološkom institutu.

Prvi festival 2024. godine objedinio je nastupe renomiranih evropskih plesnih kompanija i lokalnih umetnika, kroz snažne produkcije inspirisane istorijom i duhom mesta, uključujući saradnju profesionalnih ansambala i lokalnih plesnih grupa.

Naredne, 2025. godine, festival je proširen u višednevni program sa velikim brojem posetilaca i učesnika, koji je Viminacijum transformisao u živi kulturni prostor.

- Pored večernjih performansa vrhunskih međunarodnih plesnih kompanija i nastupa lokalnih grupa, realizovan je i bogat prateći program: izložbe, konferencije, edukativne radionice, otvoreni časovi plesa, besplatni obilasci lokaliteta, predstavljanje tradicionalnih zanata i kuhinje, kao i aktivnosti posvećene deci, mladima i osobama sa invaliditetom. Ovi sadržaji doprineli su velikoj posećenosti, snažnom uključivanju lokalne zajednice i pozicioniranju Viminacijuma kao jedinstvenog prostora gde se nasleđe susreće sa savremenom umetnošću. Kako se projekat privodi kraju, njegovi rezultati ostaju dostupni široj javnosti kroz bogatu digitalnu arhivu video materijala koji beleže ne samo finalne performanse, već i čitav proces ko-kreacije – radionice, susrete i zajednička iskustva koja su oblikovala ovaj jedinstveni projekat – poručuju iz Arheološkog instituta.