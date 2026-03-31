Kultura

DRVO- OD ZEMLJE DO NEBA: Samostalna Postavka profesora Dušana Petrovića i Muzeju "Cepter"

Miljana Kralj

31. 03. 2026. u 20:00

SKULPTURE od različitih vrsta drveta - sekvoje, hrasta, bukve, graba i kedra, kamena metamorfnog škriljca, pocinkovanog lima i gorskog kristala, čine izložbu vajara Dušana Petrovića, profesora Fakulteta likovnih umetnosti, koja će u četvrtak, 2. aprila u 19 časova biti otvorena u Muzeju "Cepter".

ДРВО- ОД ЗЕМЉЕ ДО НЕБА: Самостална Поставка професора Душана Петровића и Музеју Цептер

Foto Aleksandar Rafailović

Postavka nosi ime "Od zemlje ka nebu".

- Drugačije od većine umetnika koji stvaraju u određenom materijalu (kamen, drvo, glina, metal, poliester, itd.), Dušan Petrović radi združen sa materijalom, dakle, u partnerskom, ravnopravnom, dijaloškom odnosu - piše u pratećem tekstu istoričar umetnosti Danijela Purešević. - Princip i dramaturški tok kojim se Petrović svojim delima prostire kroz izložbeni prostor Muzeja "Cepter" možemo označiti kao - prorastanje.

Dominantan materijal na isložbi "Od zemlje ka nebu" jeste drvo, ističe Pureševićeva i dodaje:

- Istoimeno monumentalno delo sa kojim se posetilac prvo susreće, nagoveštava Petrovićevo temeljno uverenje da ne postoji razlika između života i neživota, organskog i neorganskog, konkretno, vegetativnog i postvegetativnog trajanja drveta. Jednostavno, drvo Petrović shvata kao sveprisutni i sveprožimajući materijal, alhemičarsku materia prima.

Rođen 1962. u Beogradu, ovaj redovni profesor FLU, do sada je izlagao na 13 samostalnih izložbi i učestvovao na brojnim kolektivnim postavkama u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je više priznanja, među kojima su Oktobarska nagrada Grada Beograda (koju je dobio kao student), nagrada za najbolju samostalnu izložbu Zadužbina Ilije M. Kolarca, Nagrada SANU iz Fonda Ivan Tabaković, Velika plaketa Univerziteta umetnosti, od koga je dbio i priznanje za izuzetne zasluge i doprinos.Izložba će biti otvorena do 14. juna.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ČOVEK SA POSEBNOM ZEBNJOM I LJUBAVLJU ZA SVOJ NAROD: U Matici srpskoj održana komemoracija u znak sećanja na akademika Mira Vuksanovića
Kultura

0 4

ČOVEK SA POSEBNOM ZEBNJOM I LJUBAVLJU ZA SVOJ NAROD: U Matici srpskoj održana komemoracija u znak sećanja na akademika Mira Vuksanovića

NA komemorativnom skupu u Matici srpskoj, juče su se od književnika i akademika, Mira Vuksanovića, koji je preminuo 6. februara u Novom Sadu a sahranjen 11. februara u njegovoj rodnoj, Krnjoj Jeli kod Šavnika, oprostili, pored porodice i brojnih prijatelja i poštovalaca, njegovi najbliži dugogodišnji saradnici i prijatelji, prof dr Dragan Stanić, dr Slavko Gordić, dr Mate Pižurica, dr Marko Nedić i Selimir Radulović.

31. 03. 2026. u 16:51

EVROPSKI PLES NA RIMSKOM VIMINACIJUMU: Arheološki institut jedina institucija van EU u projektu Dancing Histor(y)ies
Kultura

0 2

EVROPSKI PLES NA RIMSKOM VIMINACIJUMU: Arheološki institut jedina institucija van EU u projektu Dancing Histor(y)ies

ARHEOLOŠKI institut u Beogradu bio je u protekle dve godine jedina institucija van Evropske unije koja je učestvovala u projektu Dancing Histor(y)ies, povezivanja zajednica i kulturnog nasleđa kroz ples, saopšteno je iz ove ugledne naučne institucije povodom okončanja ovog velikog poduhvata realizovanog u okviru programa Kreativna Evropa projekat okuplja 12 partnera iz 10 evropskih zemalja.

31. 03. 2026. u 16:39

Politika
Tenis
Fudbal
ANALIZA: DA LI SMO GODINAMA SLUŠALI POGREŠNE BROJKE? Podaci stručnjaka donose iznenađujuće odgovore

ANALIZA: DA LI SMO GODINAMA SLUŠALI POGREŠNE BROJKE? Podaci stručnjaka donose iznenađujuće odgovore