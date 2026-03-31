DRVO- OD ZEMLJE DO NEBA: Samostalna Postavka profesora Dušana Petrovića i Muzeju "Cepter"

SKULPTURE od različitih vrsta drveta - sekvoje, hrasta, bukve, graba i kedra, kamena metamorfnog škriljca, pocinkovanog lima i gorskog kristala, čine izložbu vajara Dušana Petrovića, profesora Fakulteta likovnih umetnosti, koja će u četvrtak, 2. aprila u 19 časova biti otvorena u Muzeju "Cepter".

Postavka nosi ime "Od zemlje ka nebu".

- Drugačije od većine umetnika koji stvaraju u određenom materijalu (kamen, drvo, glina, metal, poliester, itd.), Dušan Petrović radi združen sa materijalom, dakle, u partnerskom, ravnopravnom, dijaloškom odnosu - piše u pratećem tekstu istoričar umetnosti Danijela Purešević. - Princip i dramaturški tok kojim se Petrović svojim delima prostire kroz izložbeni prostor Muzeja "Cepter" možemo označiti kao - prorastanje.

Dominantan materijal na isložbi "Od zemlje ka nebu" jeste drvo, ističe Pureševićeva i dodaje:

- Istoimeno monumentalno delo sa kojim se posetilac prvo susreće, nagoveštava Petrovićevo temeljno uverenje da ne postoji razlika između života i neživota, organskog i neorganskog, konkretno, vegetativnog i postvegetativnog trajanja drveta. Jednostavno, drvo Petrović shvata kao sveprisutni i sveprožimajući materijal, alhemičarsku materia prima.

Rođen 1962. u Beogradu, ovaj redovni profesor FLU, do sada je izlagao na 13 samostalnih izložbi i učestvovao na brojnim kolektivnim postavkama u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je više priznanja, među kojima su Oktobarska nagrada Grada Beograda (koju je dobio kao student), nagrada za najbolju samostalnu izložbu Zadužbina Ilije M. Kolarca, Nagrada SANU iz Fonda Ivan Tabaković, Velika plaketa Univerziteta umetnosti, od koga je dbio i priznanje za izuzetne zasluge i doprinos.Izložba će biti otvorena do 14. juna.