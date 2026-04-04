POKRETANJE PROSTORA I MIŠLJENJA: Na kokurs 48. Salona arhitekture pristiglo 275 radova, žiri odabrao - 114

ZA ovogodišnji 48. Salon arhitekture, otvoren u četvrtak u Muzeju primenjene umetnosti pristiglo je 275 radova, od čega je stručni žiri odabrao njih 114, koji čine tradicionalnu godišnju izložbu utemeljenu 1974. sa ciljem da promoviše najbolja ostvarenja u zemlji iz ove oblasti, ali i samu ulogu i poziciju arhitekture u društvu.

Na postavci pod imenom "Pokrenuti prostor" iz oblasti tipologije objekata, javnih prostora, unutrašnje arhitekture, zaštite graditeljskog nasleđa, rekonstrukcije i adaptacije, efemerne arhitekture, nalazi se 27 odabranih dela. Žiri je odabrao i 24 rada koji predstavljaju idejna rešenja, konkursne radove, radove istraživanja i eksperimenta u arhitekturi, a pred publikom su i 33 studentska rada, 19 publikacija iz oblasti arhitekture, pet akcija, radionica, odnosno događaja i šest arhitektonskih fotografija.

Veliko interesovanje stručne i šire javnosti

- Izabrani radovi svedoče o naporima autora da kroz arhitektonsku teoriju i praksu kritički reaguju na uslove stalnih promena, istovremeno povezujući specifičnosti lokalnog konteksta sa širim globalnim stremljenjima - piše u obrazloženju žirija u kome su bili Rista Dobrijević, laureat Velike nagrade 47. Salona arhitekture, dr Maja Dragišić, vanredni profesor Arhitektonskog fakulteta, i arhitekte Nemanja Zimonjić, Maja Necić i Tatjana Joksimović.

Izazovi i krize SAMO ime ovogodišnjeg Salona "Pokrenuti prostor" upućuje na akciju, energiju i izlazak iz statičnog stanja, kako bi se inicirala rešenja za izazove i krize na lokalnom i globalnom planu. - U razmišljanjima o pokrenutosti prostora, arhitekta Nikola Dobrović ističe da pokrenuti prostor nije jedan niz stanja, već umnoženo stanje raznih prizora koji, poput filmske trake, odvijaju sve pojave jedne radnje u prostoru - piše u obrazloženju imena postavke.

Žiri, kako ističu, prepoznaje i afirmiše stav da arhitektura danas ne nudi jednoznačne odgovore, već otvara prostor za kritičko promišljanje i delovanje kroz tri povezane linije: pokretanje struke ka zajedništvu, pokretanje mišljenja ka očuvanju i obnovi nasleđa i resursa, kao i pokretanje odgovornosti prema planeti.

- Pokrenuti prostor nije linearni niz stanja, nego umnoženo stanje prizora, simultanost procesa koji se odvijaju paralelno - smatra dr Nebojša Antešević, kustos MPU i kustos Salona arhitekture. - Upravo tako se može sagledati i arhitektonska produkcija predstavljena na ovogodišnjem Salonu - kao niz različitih odgovora na isto vreme, iste krize i iste izazove, ali iz različitih pozicija, ambicija, kapaciteta i uverenja.

Tri panela U TOKU trajanja manifestacije biće održana i tri panela: u utorak, 7. aprila - "Re-use: Ponovno pokretanje prostora", u subotu 25. aprila - "Struka i društvo: prostor odgovornosti" i u utorak, 5. maja (uz svečano zatvaranje i promociju kataloga) - "Zašto nam je potrebna arhitektonska kritika?". Svečana dodela nagrada i priznanja zakazana je za četvrtak, 16. april, a u planu su i dve radionice za decu "Urbana ekspedicija: slojevi grada" (ponedeljak, 6. april) i Urban Pop-up (ponedeljak, 20. april).

Salon ne predstavlja samo ono što je izgrađeno u protekloj godini, kako ističe Antešević, već postavlja i pitanje, kroz izložbu i prateći program, kakvu arhitekturu danas smatramo relevantnom.

- Promovisanje najboljih arhitektonskih ostvarenja u zemlji i uloge, značaja i mesta arhitekture u društvu, uz kritički osvrt na našu savremenu arhitektonsku produkciju, kao osnovne ciljeve i zadatke Salona, Muzej primenjene umetnosti od ove godine promišlja i nastoji da ostvari kroz osnaživanje Salona arhitekture u pogledu naučno-stručnog pristupa i dijaloga, izložbene produkcije i savremenih postupaka muzealizacije - stav je dr Stevana Martinovića, v. d. direktora MPU.

Ovogodišnja smotra se realizuje u saradnji sa Udruženjem arhitekata Srbije (UAS), Asocijacijom srpskih arhitektonskih praksi (ASAP) i Ženskim arhitektonskim društvom (ŽAD).