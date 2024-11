MOGUĆI POGLED NA POSTMODERNIZAM: Grupna izložba autora koji su stupili na scenu osamdesetih u Kući legata

U GALERIJI Kuće legata, u Knez Mihailovoj ulici, u četvrtak, 14. novembra u 19 časova, biće otvorena izložba "Osamdesete i devedesete danas - Da li smo još uvek postmoderni?", koja je autorski projekat udruženja ART-ZUM.

Foto promo

Na postavci će biti predstavljeni radovi Aleksandra Rafajlovića, Anice Vučetić, Darije Kačić, Dobrivoja Krgovića, Dragane Ilić, Dragoslava Krnajskog, Dušana Petrovića, Đorđija Crnčevića, Igora Antića, Marije Dragojlović, Milete Prodanovića, Nine Todorović, Perice Donkova, Slobodana Kojića, Slobodanke Stupar, Srđana Apostolovića, Vladimira Perića Talenta, Vladimira Ristivojevića i Zdravka Joksimovića. Svaki autor prikazuje do tri rada, i to: jedan sa samih početaka karijere, jedan iz dvehiljaditih i jednog novijeg datuma. Kada je reč o umetnicima koji su preminuli izabrani neki od njihovih poslednjih radova. Izbor radova, kako piše u najavi ovog projkta prati i vizuelno dokumentuje promene i umetničke tokove tokom poslednje četiri decenije. Deo teksta o umetnicima i izloženim radovima biće objavljen u katalogu izložbe.

- Živimo u vremenu određenom prefiksom "post" - dobu postindustrije, postistorije, postdemokratije, postmedija, postistine, a da li još uvek živimo i u eri postmodernizma- pšitaju se organizatori ove izložbe