PESMA MEĐU PESNICIMA - NA MURALU: Počast Gordani Brajović na zgradi Centra za kulturu i umetnost u Aleksincu

JEDINSTVENA pesnikinja za decu i legendarni reporter "Večernjih novosti", Gordana Brajović, dobila je mural u svom Aleksincu. I to na zgradi Centra za kulturu i umetnost, koji već 27 godina neguje uspomenu na njenu ličnost i stihove festivalom književnosti za najmlađe.

Mural sa likom one koju je Dragan Lukić prozvao "pesmom među pesnicima" oslikao je profesor Dejan Marković, a realizovan je u organizaciji opštine Aleksinac.

Na festivalu u Aleksincu se svakoga proleća, kada trešnje procvetaju (one iz Gordaninih pesama), nagrađuje najbolja knjiga namenjena mališanima i mladima iz ukupne godišnje produkcije, ali i radovi budućih pisaca i pesnika, osnovaca i srednjoškolaca, koji pristižu na javni konkurs. Laureati priznanja "Gordana Brajović", na jedno stilizovano drvo postavljaju trešnje sa svojim imenom, i to u dvorištu škole u njenom rodnom Subotincu, nadomak Aleksinca. Ali, Aleksinčani ne zaboravljaju Gordanu, između dva festivala.

- Početkom ove sedmice, pesnik za decu Jovica Tišma, prošlogodišnji laureat Književnih susreta za decu i mlade "Gordana Brajović", posetio je zajedno sa radnicima Centra za kulturu i umetnost Aleksinac osnovne škole u Aleksinačkom Rudniku, u Subotincu, Katunu, Loćiki, Trnjanu i Žitkovcu - kaže za "Novosti" Vuk Radisavljević, organizator Centra za kulturu i umetnost. - Tom prilikom podeljene su knjige školskim bibliotekama kao poklon našeg Centra, a povodom predstojećeg 28. konkursa, koji će biti raspisan 3. oktobra.

Trešnja u centru sveta Foto Centar za kulturu i umetnost Aleksinac Stiliѕovano drvo trešnje ispred škole u Subotincu U CELOM pesništvu Gordane Brajović vidim nešto što je trajnije od nas, od našeg tela krhkog, a šta je to? To je drvo! U tom drvetu, čitajući njenu poeziju, video sam da najviše, najsnažnije oseća trešnju, trešnjin cvet, napisao je svojevremeno njen pobratim po peru Dragan Kolundžija. Dok je Gordana značenje trešnje u njenom pesništvu objasnila: - Rodila sam se u kući, u Subotincu, između dva brega. Na jednom je izlazilo sunce, a na drugom zalazilo. U sredini je rasla trešnja. Zato sam i mislila da je sunce dedina lična lampa, a trešnja mašina koja pravi godišnja doba. Tek posle sam videla da je svet na sve strane.

Pored konkursa za najbolju knjigu za decu i omladinu, bez obzira na literarni rod, sa imenom pesnikinje i novinara, koju dodeljuje Opština Aleksinac, za dečje stvaralaštvo priznanja se dodeljuju iz oblasti poezije i proze, u tri uzrasne kategorije (od 1. do 4. razreda osnovne škole, od 5. do 8. razreda osnovne škole i od 1. do 4. razreda srednje škole). Na konkursu se nagrađuju i najbolji školski časopisi. Dobitnici nagrade "Gordana Brajović" su do sada bili i klasici naše literature za najmlađe - Dragoslav Andrić, Slobodan Stanišić, Dragan Lukić, Mira Alečković, Duško Trifunović, Ljubivoje Ršumović, Dobrica Erić, Pero Zubac, Milomir Kragović, ali i danas popularni Uroš Petrović, Dejan Aleksić, Vesna Aleksić, Dragan Hamović, Violeta Jović, Danica Bogojević...

Među njima je i Jovica Tišma, koji je u ponedeljak obilazio aleksinačke škole, o čemu je rekao:

- Ove akcije su i blagorodne i bogougodne, jer se radi o seoskoj deci. Izuzetna mi je čast što od prošle godine u svojoj biografiji uz svoje ime mogu da pridodam ime Gordane Brajović, što svakom piscu potvrđuje da svojim delom ostavlja neki dobar trag. Mogućnost da se sretnem sa decom u seoskim školama, da im govorim svoje stihove, da budem neko ko im nosi lepu vest i knjige na poklon, nešto je što se dugo pamti.