„RAZVOJNI PUT BORE ŠNAJDERA“ NA OTVARANJU: U Jagodini večeras počeo jubilarni 50. Festival smeha „Dani komedije“ (FOTO)

JAGODINCI imaju privilegiju da gledaju najveće od najvećih, koji su hodali scenom u Kulturnom centru u Jagodini, ocenio je glumac Saša Torlaković, koji je večeras proglasio otverenim jubilarni, 50. festival „Dani komedije“, koji se u Jagodini tradicionalno održava od 20. do 27. marta.

Foto:Z.Gligorijević

Torlaković je podsetio da je festival „Dani komedije“, rođen 1971. godine, imao revijalni karakter, a da su propozicije ustanovljene naredne godine.

- Propozicije se nisu mnogo promenile od tada do danas. To je jedan od velikog kvaliteta ovog festivala. U svom nazivu on ima komediju, koja je i stvorena da bi u čoveku isprovocirala ono najlepše i najtananije – dodao je Torlaković.

Čast da otvori prvo festivalsko veče imala je predstava „Razvojni put Bore šnajdera“ Jugoslovenskog dramskog pozorišta u režiji Egona Savina, koji je rado viđen gost na jagodinskom festivalu i čije su tri predstave dobile nagradu „ćuran“.

- Ovaj festival je održao svoj kvalitet, što je retkost u Srbiji, jer pozorišni festivali ni izbliza nisu ono što su bili u vreme nekadašnje Jugoslavije. Pozorište je marginalizovano, te je ovaj festival dobrodošao našoj pozorišnoj situaciji. Ovo je festival koji publika voli, na kome se igraju predstave koje su rado geldane, duhovite, brze, vešte. To je jedinstveno. Zato festival treba čuvati i obogaćivati ga – rekao je Egon za „Novosti“.

NAGRADE Povodom značajnog jubileja, pola veka postojanja festivala „Dani komedije“, nagrađene su najzaslužnije ustanove i pojedinci. Velike povelje pripale su Ministarstvu kulture i lokalnoj samoupravi Jagodine, kao i Aleksandru Avramoviću, Radomiru Putniku, Živoradu Đorđeviću, Slobodanu Štetiću i posthumno Dobrici Milićeviću. Dodeljeno je i 20 specijalnih zahvalnica.

Otvaranju festivala prethodila je promocija luksuzne monografije „Dani komedije – 50 godina borbe za smeh“, autora Aleksandra Milosavljevića, teatrologa i pozorišnog kritičara iz Novog Sada, koju je grafički opremio Slobodan Štetić.

-Knjiga koja je pred nama, koja obuhvata pola veka rada jedne institucije, a pogotovu kada je ta institucija specifična na ovakav način, a „Dani komedije“, koji su veoma specifičan festival, kao jedini u zemlji posvećen vrlo posebnom scenskom žanru – komediji, onda je to tek prvi tom od pedeset koliko bi zahtevala takva institucija i ozbiljna analiza njenog rada. Dakle, nemoguće je staviti poluvekovnu istoriju festivala u korice, ma koliko bila vredna, ovakve knjige – ocenio je Milosavljević.

Jagodinci su prve festivalske večeri bili u prilici i da vide postavku izložbe „Dani komedije – početak i trajanje“ koju čini više od 50 panoa sa dokumentima i fotografijama koje svedoče o pola veka festivala, kao što su razne odluke, zapisnici, nagrade, stari plakati, pa čak i rukom pisani dokumenti…

Svetislav Bule Goncić: Zalog mladim generacijama

Glumac Svetislav Bule Goncić, koji je predsednik žirija ovogodišnjeg festivala, rekao je da su „Dani komeidje“ jedan od najznačajnijih naših festivala i da pola veka dovoljno govori o tome kakva je bila vizija u trenutku kada je festival osmišljen i koliko je ta ideja bila dobra.

-Danas, pedeseti put vidimo da je to jedan prostor kulturološki veoma značajan. Sve što se dešavalo ovih pedeset godina danas ritualno potvrđujemo i treba da budemo svesni, odgovorni i dostojni onih koji su ga pravili pedeset godina. Mislim da je to dobar zalog za sve one generacije koje će doći – rekao je Goncić za naš list.

BONUS VIDEO - DR NOVOSTI: Kako biti emocionalno inteligentniji?