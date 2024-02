STIHOVI DOBILI NOTE: Zbirka "Privremeni boravak" Jasmine Topić, ovenčana nagradom "Milica Stojadnović Srpkinja" , sada i na albumu

PRVI muzički album pesnikinje Jasmine Topić "Privremeni boravak", koji je nedavno objavljen, nastao je na osnovu pesama štampanih u istoimenoj knjizi, izašloj 2020. u izdanju Arhipelaga. Ova zbirka ovenčana je Nagradom "Milica Stojadinović Srpkinja" 2021. godine.

Autorka muzike je takođe Jasmina Topić, a ukomponovane pesme predstavljene su u prvobitnom aranžmanu na promociji knjige u Pančevu, u Dvorani Apolo, u junu 2021. godine, kao i na festivalu "Vila" u Vrdniku, 2022. godine, u sklopu programa Novi Sad - evropska prestonica kulture i književnog festivala "Milici u pohode".

Na albumu "Privremeni boravak" nalazi se 10 kompozicija autorske muzike, ukupnog trajanja 43 minuta i 9 sekundi s naslovnim numerama: "Jadran Intro (na moru si)", "To što ti se radujem", "Jadransko plavo", "Sumrak", "Pišem ti pismo", "Prijatelji", "Letnje veče u Branzviku", "Jadran 7 (u ponavljanjima)", "Kako izgleda odlazak", "Šta je to noć donela". Sve pesme su preuzete iz knjige i prilagođene izvođenju, prvobitno na akustičnoj gitari.

Aranžmani i izvođenje numera urađeni su u saradnji s Mionom Caran Markov (viola), Đurađom Šimićem (bas gitara), Goranom Zmejkovskom (električna gitara), Stefanom Gaćešom (bas i električna gitara, produkcija albuma). Danijela Olači odsvirala je klavir za pesmu "Kako izgleda odlazak", a Ivan Kačavenda, poznat pod muzičkim imenom Ivica, odsvirao je gitare u "Šta je to noć donela".

Album je finalizovan u pančevačkom studiju 3X2 pod vođstvom Stefana Gaćeše, a podržao ga je Grad Pančevo, na konkursu za kulturu, i zaveden je kao zvučni snimak u Narodnoj biblioteci Srbije, kao izdanje Udruženja književnika i književnih prevodilaca Pančeva. Štampan je u ograničenom tiražu na memorijskim vizit-karticama.

- Neposredno nakon izlaska knjige iz štampe, razmišljala sam kako bih mogla da je predstavim, a to oduvek radim na nestandardan način - kaže Jasmina Topić. - Spontano se desilo da sam krenula da sviruckam na gitari pesmu "To što ti se radujem" i odjednom je počela da dobija muzičke obrise. Nije to prvi put, imala sam takve pokušaje i ranije, i oni su uglavnom ostajali negde za mene, ali je ovog puta iz nekog razloga sve izgledalo i "mirisalo" drugačije. U narednim danima i nedeljama, desilo se isto sa još tri pesme - "Jadransko plavo", "Sumrak" i "Letnje veče u Branzviku", a potom u naredna dva meseca sa "Prijateljima" i "Pišem ti pismo, pišem ti poruku". Obratila sam se drugaru Đurađu, koji ima iskustva sa sviranjem, i izložila mu ideju. Za početak, trebalo je te pesme izvesti na promociji knjige. Pridružila nam se i Miona, koja profesionalno svira violu i tako je nastao mali trio. Nakon promocije, projekat snimanja albuma podržao je Grad Pančevo na konkursu iz oblasti kulture i onda je čitava ideja dobila ozbiljnije obrise.

U međuvremenu, pridružio im se Goran Zmejkovski, koji je odsvirao većinu deonica na gitari, počeo je rad u studiju... Iako kaže da je neuporedivo bolja u pisanju nego u sviranju, Jasmina Topić je na kraju srećna jer u jednoj pesmi odsvirala kompletno i ritam i solo deonice za gitaru.

- Album je konačno, posle dve i po godine rada, finaliziran, i sad preostaje da nađe put do slušalaca. Verovatno onih koji su voleli da slušaju Jadranku Stojaković, Arsena Dedića, Ibricu Jusića, Balaševića, ali isto tako negde se mogu naći tragovi muzike grupe EKV ili Darka Rundeka. Takođe, onih koji vole tzv. jadranski melos ili prizivanje leta i mora. Svakako je muzika koja traži posvećenost slušanju teksta.