MILOŠU BIKOVIĆU NAGRADA " TATJANA LUKJANOVA": Beogradsko dramsko proslavilo 77.rođendan dodelom godišnjih priznanja

DAN Beogradskog dramskog i 77.rođendan proslavljen je danas u teatru na Crvenom krstu dodelom godišnjih priznanja i podsećanjem na sve umetnike koji su stvarali istoriju pozorišta proteklih decenija, postavljajući temelje za savremene generacije, ali i one koje će tek doći.

foto Z.Jovanović

Tako, nagrada za višegodišnji doprinos nosi ime Tatjane Lukjanove,jedne od legendarnih glumica kuće,a ove godine pripala je Milošu Bikoviću.

- Ako se čovek sastoji od duha i tela, onda pozorište koje podražava život i služi čoveku, takođe bi trebalo da se sastoji iz duha i tela. Ako je duh smisao, ono što tražimo i za čim tragamo, onda je ovo pozorište tačka susreta duha i tela. Veoma se radujem današnjem danu, jer sam prve korake napravio u ovom pozorištu, igrajući sa sa velikim Draganom Nikolićem na sceni. Imao sam,doduše, samo jednu repliku.Tada za više nisam ni bio -rekao je Miloš Biković i dodao: - Posmatram ovo pozorište od svoje četrnaeste godine, sada imam trideset šest. Radujem se što dobija na snazi,sjaju, zdravlju. Što je zaposlilo mnogo mladih ljudi i dovelo mnogo talentovanih kolega iz regiona. BDP postaje mesto susreta, mesto gde se duh i telo u stvaralačkom zagrljaju trijumfuju. Hvala svima koji su nam pomogli da teatar stavimo u prvi plan u ovom vremenu besmisla, kada se umetnost bori za svoje mesto i pažnju koja mu pripada.

foto Z.Jovanović Tekst potpisa

Specijalna nagrada za partnersku igru dodeljena je Ivi Ilinčić i Svetozaru Cvetkoviću u "(Pra)faustu", priznanje za umetničko ostvarenje rediteljki predstave "Tiho tiše" Ani Janković, Žiga Divjak dobio je nagradu za autorski projekat "Budućnost", dok je glumac Ozren Grabarić briljirao u dve uloge -Mefista u "(Pra)Faustu" i naslovne u "Švejku".

- Na današnji dan sećamo se svih kojih više nema a stvarali su BDP, kao i dragog Jagoša Markovića čiji smo kutak napravili na mestu gde je obično ostavljao svoj bicikl, uz dve fotografije iz njegovih predstava - "Sumrak bogova" i "Divlje meso". I njegov citat da je "pozorište prečica do ljudskih duša". Postavili smo bicikl u ambijentu njegovih omiljenih elemenata, a to su praktikabl i reflektor... - s puno emocija obratio se gostima Jug Radivojević, direktor BDP. - Večeras ćemo se setiti i postradale dece iz "Ribnikara" i njihovog čuvara Dragana, jer smo premijeru "Gidionovog čvora" posvetili njima. Da podsetim, prošle godine smo odigrali više od 330 predstava u kući, preko 50 na gostovanju. Želimo da BDP, kao najstarije gradsko pozorište, osnovano 12. avgusta 1947.godine,bude pravi reprezent ovog grada i zemlje. Zato moramo dizati lestvicu svake godine i ići u korak sa najboljima. Verujem da to i radimo.

Priznanja saradnicima GODIŠNjE priznanje za saradnika godine pripalo je fotografu Dragani Udovičić.Nagrada za radni doprinos Dragani Ivković za održavanje kostima, kao i sektoru šminke (Marija Milovanović,Natalija Pantić i Marija Smiljković),šefu rekvizite Goranu Miloševiću i majstoru scene Goranu Popoviću. Takođe,organizatorima u umetničkom sektoru Biljani Radić, Ivani Šelentić, Bijani Mišić Drnda,Minji Savović i producentu Milošu Vidoviću.

Kolegama - srećno GLUMAC Miloš Biković poželeo je sreću i svim kolegama iz treće sezone serije HBO "Beli lotos" u kojoj je trebalo da igra, ali mu je angažman otkazan iz političkih razloga. Kako su ga obavestili iz produkcije HBO honorar će mu, ipak, biti isplaćen, a on je izjavio da će ga dati u humanitarne svrhe. Na pitanje "Novosti" kome će konkretno novac pokloniti, odgovorio je: - Još ne znam, odlučiću kad honorar dobijem i o tome ću obavestiti javnost - kratko je prokomentarisao popularni glumac, koji je već danas na putu u Rusiju.