U ČAST GODINE ZMAJA NA SCENI 27 UMETNIKA: U Nišu svetski poznatom operom „Vu“ počelo obeležavanje kineske Nove godine u Srbiji (FOTO/ VIDEO)

SVETSKI poznatom operom „Vu“ u niškom Narodnom pozorištu u ponedeljak je u Srbiji počelo obeležavanje kineske Nove godine, koja je ove godine u znaku Zmaja.

J. Ć.

Ovaj nesvakidašnji spektakl za nišku publiku pripremilo je 27 umetnika, plesača, pevača i muzičara. Savetnik za kulturu Kine Tong Dešeng kaže za „Novosti“ da je kinska Nova godina najvažniji tradiconalni kulturni praznik za tu naciju.

- Tada nosimo novu odeću i obuću i imamo posebne tradicionalne običaje. Nastupi su isto način da pokažemo kinesku tradicionalnu kulturu i pokažemo kinesku Novu godinu u Srbiji i tako želimo da to pokažemo kroz sve nastupe u Srbiji, u Nišu, Smederevu, Novom Sadu. Srbi mogu da gledaju kineske kulturne nastupe, da više saznaju o kineskoj kulturi i Novoj godini. Lokalni ljudi u provinciji odakle dolazim znaju ovu operu , ali Kinezi u Srbiji ne znaju toliko o njoj i hoćemo da je upozna i što više Kineza u Srbiji. Kina ima bogate kulturne resurse i hoćemo da u budućnosti donesemo još više kineske kulture ovde – rekao je on.

Direktor Instituta za pojas i put u Srbiji Bojan Lalić rekao je pred početak nastupa da je u pitanju opera koja dolazi iz provincije Džeđang, koja je jedna od ekonomski najrazvijenih u Kini.

- Veoma smo srećni, jer kada nabrojimo sva mesta u svetu gde je ova opera gostovala onda znamo da smo zaista veliki prijatelji sa kineskim narodom. Ono što nam je važno jeste da kad je jedan narod u pitanju ono koliko se puta sa nekim druži, učestvuje u proslavama i tako dalje toliko je bogat, a Srbija ima priliku da slavi treću Novu godinu. Tako da sa tri Nove godine i mnogo novih prijatelja mi počinjemo pripreme za doček kineske Nove godine koja će se slaviti mesec dana - rekao je Lalić.

Pozivnice su, kaže, žargonski rečeno razgrabljene, budući da se predstava prikazuje prvi put na ovim prostorima.

- U ovom delu sveta nikada nisu gostovali tako da ovo je jedna ozbiljna premijera, u ponedeljak u Nišu, dan kasnije u Novom Sadu i onda se oni vraćaju, rano ujutru putuju nazad - rekao je.

Pored opere, on najavljuje i značajan koncert povodom proslave kineske Nove godine koji će biti održan na Kolarcu 19. februara, dok će 9. februara, kada je zapravo kineska Nova godina, u pet popodne biti organizovan doček u Beogradu na vodi.

Gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski dobila je od atašea za kulturu simboličan poklon za sreću i uspeh.

- Ja ću to večeras uz ovaj pozdravni govor da ovaj poklon nosim kako bi naš grad služila sreća. Građanima Kine ma gde oni živeli, širom sveta, kao i njihovim porodicama, želim srećnu i uspešnu predstojeću Novu godinu, godinu zmaja. Privilegija je svakako da grad Niš bude prvi od gradova u Srbiji koji obeležava Novu godinu. Uživaćemo večeras u kineskoj operi koja nastupa širom sveta. Radujemo se uspesima i saradnji naših zemalja i to svakako ne krijemo, već ističemo u svakoj prilici. Niš je još jedan grad koji spaja i povezuje naše dve zemlje. Mi ne zaboravljamo koliko nam je Kina pomogla u vreme pandemije, na to nas podsećaju vakcine koje ste nam poslali, a svakako i jedna važna laboratorija koju je Republika Kina napravila u Nišu – rekla je gradonačelnica.

Vu Opera ili Jinhua Opera ima istoriju dugu više od 500 godina. U sebi sadrži šest različitih vokalnih stilova, bogat, vizuelno dopadljiv i efektan način da dočara svakodnevni život. Od 2008. godine je svrstana u nacionalno nematerijalno kulturno bogatstvo.

