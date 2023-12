Sala "Mira Banjac" u bioskopu "Abazija" na Paliću spremna za repertoar

U okviru četvrtog ciklusa „Istorija vojvođanskog filma", u julu prošle godine, najavljeno je otvaranje sale "Mira Banjac" Kulturnog centra i bioskopa "Abazija" na Paliću. Ove godine završeno je opremanje sale, uz podršku Filmskog centra Srbije, i od 11. januara u dvorani koja nosi ime naše velike glumice počeće da se prikazuje redovan repertoar.

Mira Banjac, Foto Promo/D. Vuković

-Šta ja posle ovoga mogu da tražim? Dobiti bioskop, dobiti salu sa svojim imenom, to nije lako nositi. Ali srećna sam što se sad i ova prostorija napunila entuzijazmom, napunila radošću - rekla je tada glumica, napominjući uz osmeh da je sala mala, kao što je i ona mala žena. - Volela bih da u ovoj sali uglavnom budu mladi. Da oni nešto ponesu odavde. To je jedino što vredi. Kad budem umrla neće ništa ostati sem onoga što će oni poneti iz jednog lepog i značajnog doprinosa koji sam evo i ja nekim malim svojim udelom zaslužila. Volela bih da sala bude uvek puna mladih reditelja, glumaca, producenata. Glumcu je jako bitno da ga ne zaborave. Nagrade koje sam dobila ići će na svoje mesto, u muzeje, ali ono što će ljudi poneti – to je trajno.