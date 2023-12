SPREMA SE "MISTER DOLAR": Počele probe Nušićeve komedije na sceni nacionalnog teatra u Beogradu

U NARODNOM pozorištu u Beogradu počele su probe predstave "Mister Dolar", po tekstu Branislava Nušića i u režiji Miloša Lolića.

foto promo

- Bez obzira na to što je komad napisan pre skoro jednog veka, njegova aktuelnost je do te mere prisutna da ne moram, čak, nijednim rediteljskim postupkom da ukazujem na to. Jedan od razloga zašto sam se opredelio baš za ovaj Nušićev tekst je taj što u njemu ima mnogo likova. Veoma mi je inspirativno što ću biti u prilici da radim velike grupne scene, a posebno mi je drago što u podeli imam tako puno mladih glumaca - kaže reditelj Miloš Lolić.

U fokusu komada, u kojem se slavni srpski komediograf podsmeva učmaloj i zatvorenoj grupi živopisnih mračnih likova, skorojevića i lažnih buržuja, priča je o uvređenom advokatu Aleksandru Matkoviću koji uz pomoć medija želi da uradi jedan "društveni eksperiment". Inače, ovo će biti tek druga postavka "Mister Dolara" u ovom tetaru u kojem je praizveden 16. septembra 1932. godine, u režiji Josipa Kulundžića.

U novom naslovu uloge su poverene Nedimu Neziroviću, Teodori Dragićević, Radovanu Vujoviću, Nini Nešković, Milošu Đorđeviću, Ivi Milanović, Aleksandru Vučkoviću, Kalini Kovačević, Draganu Sekuliću, Vaji Dujović, Nemanji Stamatoviću, Bojani Bambić, Vučiću Peroviću, Magdaleni Mijatović, Jovanu Jovanoviću, Sofiji Uzunović, Danilu Lončareviću, Ivani Šćepanović.

Dramaturg Periša Perišić, kostimograf Marija Marković Milojev i kompozitor Nevena Glušica i Ljiljana Mrkić Popović deo su umetničkog tima ove predstave.

Premijera je planirana u martu naredne godine. Inače,povodom 160 godina od piščevog rođenja, cela naredna godina u Narodnom pozorištu biće u znaku Branislava Nušića