CRTEŽI OD HILJADU REČI: Priznanja tradicionalne izložbe ULUPUDUS-a "Zlatno pero Beograda"

U FINALU godine u kojoj ULUPUDS obeležava sedam decenija postojanja, ovaj značajan jubilej krunisan je otvaranjem jedne od najdugovečnijih i najznačajnijih izložbi ovog udruženja - "Zlatnim perom Beograda".

Foto I.Marinković

Uz ovogodišnje 52. izdanje, već tradicionalno se održava i 17. Međunarodni bijenale ilustracije,pa je postavka u "Galeriji pod svodovima" u beogradskom Konaku kneginje Ljubice, okupila 122 umetnika iz zemlje i inostranstva, odnosno više od 200 radova.

Kustosi izložbe su istoričar umetnosti Dragana Palavestra i predsednik Saveta izložbe - grafičar i ilustrator David Vartabedijan, a savet izložbe radio je u sastavu: Slavko Krunić, slikar i ilustrator, Slobodan Jovanović, viši kustos Muzeja primenjenih umetnosti, Goran Tadić, grafički dizajner i ilustrator, Petar Meseldžija, ilustrator i Vesna Lakićević Pavićević, istoričarka umetnosti.

Gran pri 52. "Zlatnog pera Beograda" na svečanom otvaranju dodeljen je Tijani Knežević, dok je dobitnik internacionalne nagrade Saeid Ahmad iz Irana. Plakete Zlatnog pera su pripale Aleksandaru Đorđeviću i Dejanu Mandiću.

Priznanja izdavača TRADICIONALNO dobitnik Gran-prija dobija kao nagradu i organizovanje samostalne izložbe u narednoj godini. Inače, jedinstvenost "Zlatnog pera Beograda" su i priznanja koje dodeljuju izdavačke kuće. Tako je plaketa izdavačke kuće "Makondo" pripala Biljani Mihajlović, nagrada izdavačke kuće "Čarobna knjiga" Aleksandru Spasiću a nagrada "Kreativnog centra" Bojanu Zavišinu.

- "Zlatno pero" je konkurs koji dugo traje i najznačajniji je kod nas kada je reč o ilustraciji - ističe Aleksandar Đorđević, jedan od laureata. - U stvari to je konkurs koji je jedan od retkih, koji se bavi crtežom, čini mi se, pomalo zappostavljenim u glavim tokovima naše likovne scene. Žao mi je zbog toga, jer crtež jeste najvažniji u likovnosti, u slikarstvu. Ali, zato je "Zlatno pero" tu, živi, pa mi baš znači ovo priznanje. I naravno, dobar je osećaj, kada vidite ko je sve učestvovao i dobijao nagrade od početka ove izložbe do danas.

Đorđević, inače prošlogodišnji dobitnik nagrade "Ranko Guzina" za portret-karikaturu, na konkursu "Pjer" koji organizuju "Novosti", plaketu je dobio za crteže iz ciklusa "Sentimentalno vaspitanje", portret njemu dragih ljudi, uglavnom iz istorije filma:

- Oni su uticali na mene i svakako me na neki način "vaspitali". Žak Tati i Roberto Beninji, koji su na ovoj izložbi, su veliki majstori komedije. A velike komedije su u isto vreme i tužne. To me uvek dirne, pa želim da se odužim tom jedinstvenom osećanju, jedino kako znam - crtežom.

Foto I.Marinković Nagrađeni Aleksandar Đorđević

Nagrađeni, kao kao i ostali radovi, biće pred publikom u Konaku knjeginje Ljubice do 31. decembra. A o likovnoj temi, ove kod nas jedinstvene postavke, njeni organizatori, zaključuju:

- Ilustracija je specifična grana umetnosti koja se uglavnom vezuje za tekst u knjigama, časopisima, novinama i drugim publikacijama i najčešća je kao likovna interpretacija teksta. Njena uloga je da objašnjava i dopunjuje tekst, a često se ilustracija knjige i njeno oblikovanje stapaju u jedinstven umetnički izraz. Ilustracije neretko govore ubedljivije, jednostavnije, zanimljivije i direktnije od reči.

Foto I.Marinković Dejan Mandić, dopitnik plakete