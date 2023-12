PREMIJERA "OD BAJKE DO BAJKE": U Pozorištu "Boško Buha" uz novu predstavu, do kraja godine, i Deda Mraz

NA sceni Pozorišta "Boško Buha", u petak 15. decembra, premijera je novogodišnje predstave "Od bajke do bajke", po tekstu Milene Depolo i u režiji Milana Karadžića.

foto Pozorište "Boško Buha"

Kako se navodi, mlada glumačka trupa priprema se da izvede kolaž najpoznatijih bajki ("Mala sirena", "Uspavana lepotica" i "Mačak u čizmama"), a posle svakog izvođenja deci će se obratiti - Deda Mraz. I tako, sve do 30.decembra. Iz "Buhe", ovim povodom poručuju:

- Od osnivanja 1950. godine do danas, zaštitni znak Pozorišta "Boško Buha" je bajka, ispričana na klasičan ili moderan način. Zato smo odlučili da se i za novogodišnje praznike našoj publici obratimo upravo bajkama. Drugi zaštitni znak Pozorišta je muzika koja se pamti. Zato će se u predstavi "Od bajke do bajke" čuti muzika koju je Aleksandar Lokner komponovao za naše predstave. Treći zaštitni znak je jak vizuleni utisak, pa je tako "Od bajke do bake" i revija najlepših kostima koje su za naše predstave kreirali naši najznačajniji kostimografi, a za ovu priliku ih je odabrala Dragica Laušević. I, na kraju, najvažnije: zaštitni znak "Buhe" je i saradnja sa studentima FDU i tek diplomiranim glumcima.

U predstavi igraju Đorđe Kadijević i Marko Pavlović, kao i studenti glume FDU, klasa profesora Petra Benčine i Marije Milenković.

Kompozitor i aranžer je Aleksandar Lokner, izbor kostima i scenografije uradila je Dragica Laušević, dok je scenski pokret bio zadatak za Nebojšu Gromilića.