HUSA ALIJEVIĆ U VELIKOM INTERVJUU ZA "NOVOSTI": Poziv mog života je muzika, a treba verovati u svoje snove (FOTO)

VELIKI sam ljubitelj jugoslovenske i srpske kinematografije, tako da mi je bilo zaista zadovoljstvo da učestvujem u ovakvom projektu. Ovo je bio moj prvi dodir sa filmom i sa serijom, jer sam obično samo gledalac, ali mislim da smo jako dobro to uradili. Na prvom mestu, moram da pomenem Nemanju Ćeranića koji je reditelj ovog ostvarenja, Miloša Radunovića koji je dao veliki doprinos i Stefana Boškovića koji je napisao scenario verodostojan onome što su ispričali Džejevi prijatelji.

Foto: Nenad Matović

Ovako počinje razgovor za "TV novosti" Husein Husa Alijević, muzička dens zvezda, frontmen grupe Beat Street i glavni glumac filma i serije "Nedelja", koji tumači glavnu rolu, legendarnu folk zvezdu, Džeja Ramadanovskog.

Naime, nakon filma, publika od 9. novembra na kanalu Superstar TV, subotom i nedeljom od 21 čas, prati i seriju "Nedelja", o životu slavnog pevača.

- Džej je i za života pričao o filmu i seriji, ali da ne misli da bi sam sebe igrao na filmu. Ubeđen sam, kada bi film i seriju mogao da odgleda, bio bi zadovoljan mojom ulogom. Foto: Pelicula Productions

*Kakva je bila vaša reakcija kada ste postali svesni toga da ćete glumiti slavnog pevača i kakvi su utisci nakon što ste pogledali film i seriju?

- Bio sam srećan da imam priliku da se izrazim u jednoj umetnosti u kojoj nisam do sad, znao sam da mogu da doprinesem na razne načine, jer sam Džeja poznavao kao i razne situacije koje smo u filmu obrađivali. Film je po meni odličan i verujem da publika rado gleda i seriju koja je dosta opširnija. To se desilo posle dvadesetak dana od mog prvog kastinga. Na taj prvi kasting došao sam sa velikom sigurnošću, bez obzira na to što nikad nisam igrao na filmu ili u seriji, znao sam da to mogu. Osećao sam i veliku energiju, zato što sam bio siguran da niko bolje od mene ne može doneti jednog Džeja Ramadanovskog, samim tim što sam i pevač i plesač i što sam ga poznavao više od 30 godina.

*Kako je došlo do toga da baš vama "upadne kašika u med" i da u filmu i seriji budete Džej Ramadanovski?

- Produkciji je "upala kašika u med", naročito što su i sami isticali koliko je bio težak zadatak pronaći glumca za tu ulogu. A nagrade koje sam primio od strane publike i ljudi iz sveta filma govore kako sam odgovorio na jako težak zadatak.

*Kako je izgledao proces kastinga i vaše pripremame za ovu ulogu?

- U procesu priprema pomagao mi je Ivan Jeftović, spremali smo se oko tri meseca, imali probe sa glumcima, čitanja scenarija, probe šminke i kostima.

*Na početku vaše karijere upoznali ste Džeja, da li se sećate tog perioda?

- Džej je imao veliku ulogu u mom životu, jer me je sa nepunih 17 godina stavio pored sebe da otvaramo koncert na beogradskom Sajmu 1992. godine pred 30.000 ljudi. Mi smo na tom koncertu imali nekoliko numera i nismo bili samo plesači, nego smo u jednoj pesmi nešto pevali i repovali. Debitovao sam tada sa mojom grupom Beat Street, plesao i pevao. Džej je bio izuzetan šoumen, kako na bini tako i van nje. Snimio je i moju pesmu 2003. godine "Laž i prevara". Sretali smo se svih godina, od devedesetih pa do pojave korona virusa. On je bio čovek koji je svakome želeo da pomogne. Foto: Pelicula Productions

*Kakve emocije budi u vama sećanje na jednu od najvećih folk legendi?

- Najlepše moguće. Sada sam jako ponosan što sam njegov lik doneo na filmu i seriji, inače sam bio jako tužan, jer nas je prerano napustio i njegova publika ostala je uskraćena za još mnogo pesama koje je mogao da nam podari.

*S obzirom na to da ste Džeja poznavali 30 godina, koju scenu je bilo najteže snimiti?

- Ako govorimo o nekim teškim momentima na samom snimanju scena, to bi bile one situacije gde bih imao neki veliki monolog, pre nego dijalog, jer je Džej bio neko ko je veoma energičan.

*Ovaj film i serija se dotiče tema odrastanja u teškim uslovima, boravka u domu, života na ulici. Možemo li reći da će biti inspiracija i podsticaj ljudima da veruju i da se trude da prevaziđu sve izazove?

- Treba verovati u svoje snove. Džej je verovao u sebe, i bez obzira na to što je odrastao u teškom okruženju, u domu, pa kasnije i na ulici, tražio je neko svoje parče hleba. Uvek je muzika kroz tu tarabuku bila uz njega i imao je veru.

*Film i serija nose naziv po jednom od najvećih Džejevih hitova. Kakvu simboliku za vas ima "Nedelja"?

- "Nedelja" je najveći hit i pesma po kojoj ga svi pamte, ali je nedelja i dan kad nas je Džej napustio, i dan kada nas je Marina Tucaković napustila. Izuzetno je jaka emocija u meni kada se pomene ta nedelja. Sada imamo jedan svetliji ton, jer imamo i film i seriju, koji nose isti naziv, a koji daju još jednu dodatnu, posebnu emociju u životu. Foto: Pelicula Productions

*Ovo je vaša prva uloga. Da li postoji neka naznaka da ćete se u budućnosti baviti glumom?

- Moram priznati da je izuzetno težak zanat i skidam kapu svim glumcima. Izazovno je sa umetničke strane i ne bežim od takvih mogućnosti, ali poziv mog života je - muzika.

*Kakvo iskustvo su vam doneli film i serija?

- Doneli su mi jedan drugačiji pogled, pa sada dublje posmatram filmove, vidim mnogo više detalja. U seriji će publika zaista imati jednu opširnu priču "Nedelje", koja nije isključio film o Džeju Ramadanovskom. To je priča i o vremenu, njegovom okruženju, kako su se neke stvari odvijale. Foto: Privatna arhiva

*Šta mislite o muzičkim trendovima kod nas?

- Sa filmovima "Toma" i "Nedelja" vratila se neka lepa muzika, kako u kafane, tako i na radio-stanice. Današnji muzički trendovi su kratkog daha. Kao kantautor muzike devedesetih ponosan sam što se te pesme slušaju i danas.

*Šta je vaša "Opsesija", a šta "Linija života"?

- Moje pesme (smeh). Opsesija je globalna ljubav koju imam i iz nje dolaze moja muzika i instiktivni talenat za ulogu, kakva je bio Džej u "Nedelji". Linija života je svakako porodica, koja je i temelj svega u mom životu. Foto: Privatna arhiva

*Sarađivali ste sa mnogim vašim kolegama, muzičkim zvezdama. Na koju saradnju ste najponosniji?

- Najduža saradnja je sa Draganom Mirković, sa kojom sam snimio duet "Samo jedan sat" i pre svega smo veliki i dobri prijatelji. Srećan sam što su Zorica Brunclik i Šaban Šaulić snimili duet koji sam uradio za njih, "Ti možeš sve". Kao autor radio sam najveće hitove za Sašu Matića, Cecu Ražnatović, kao i duet "Boli, boli", Ivane Selakov i Amara Gileta Jašarsphaića.

*Koji je to "bit" uz koji privatno đuskate?

- Fank je muzika koja me pokreće na ples, pa videli ste u filmu i u seriji. Volim i grčku muziku. Takođe, smatram da je Majkl Džekson kralj muzike za ples.

