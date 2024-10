AKCIJA "NOVOSTI" - BIRAMO NAJBOLJI GLUMAČKI PAR: Suzana Lukić i Nikola Trišić kao Ceca i LJuba u seriji "Popadija"

MADA rođeni u istom gradu - Kruševcu, Suzana Lukić i Nikola Trišić znali su se samo iz viđenja. Upoznala ih je tek serija "Popadija", tačnije njeni autori Zoran Lisinac, koji je takođe "čarapan", i Jelena Volf Lisinac.

Foto Miša Obradović

Popularna komedija, smeštena u izmaštani Donji Vrcanj, nadomak Kruševca, upoznala nas je sa plejadom likova. U ovu pomalo učmalu sredinu dolazi sveštenik Miki, zajedno sa atraktivnom suprugom Desom, koja je modne piste Njujorka zamenila seoskim džadom. Mada su istih godina kao pop i popadija, bračni par sa četvoro dece, Ceca i Ljuba, koje tumače upravo Suzana i Nikola, sušta su suprotnost. Dok se Desa nije doselia, Ceca je važila za najlepšu ženu u selu. Ali početno neprijateljstvo, tokom tri sezone se razvilo u prisno prijateljstvo, čak i kumstvo.

Nikola Trišić Triša važi za svestranog umetnika. Pažnju javnosti stekao je kao stend-ap komičar i član popularnog hip-hop sastava "Kruševac geto", zajedno sa Nikolom Milenkovićem Čamijem. Zahvaljujući "Popadiji" imao je priliku da se okuša i kao koscenarista, ali i postane glumac, čemu se nije nadao. Kako je Trišić u intervjuu za "TV novosti" objasnio, zadatak dvojice Nikola, u početku, bio je da tekst "okruševe, očarapane i ubace svakodnevne stereotipe o dijalektu na kome pričaju i o sredini u kojoj žive". Tek potom se rodila ideja da baš oni odigraju uloge Ljube i Butke. Od sasvim običnog seljaka, koji izdržava suprugu i četvoro dece, uzgaja krave i pravi vino, Ljuba u drugoj sezoni "Popadije" dobija peto dete, ali i postaje ludi umetnik. Trišić je ove godine na 30. Sarajevo film festivalu čak nominovan za nagradu u kategoriji "Zvezda u usponu". A Nikola za direktnu partnerku u "Popadiji", Suzanu Lukić, ima samo reči hvale.

- Suzana je iznad svega predobra, dobronamerna, blaga osoba i veliki profesionalac. Uživanje je bilo učiti i glumiti sa njom. Zaista mi je pomogla da nađem način kako da se energije naših likova, blagotvorno sinhronizuju. Dobar je partner i prijatelj. Često bih na setu pravio šalu kako sam glumu završio kod Suze Lukić, ali na kraju je zaista tako i bilo. Ona mi je na tom putovanju zvanom "Popadija" bila glavna mentorka.

Foto A. Krstović/Prva

Talentovanu Kruševljanku dugo nismo videli na malom ekranu jer vredno radi u matičnom Narodnom pozorištu i drugim beogradskim teatrima. Mnogi su se obradovali Suzaninom povratku na televiziju posle više od decenije. I, zaista, ponosna "čarapanka" unela je svežinu svojom kreacijom u liku Cece u komediji "Popadija", zajedno sa kolegama Kruševljanima. Dok se Ljuba pronašao u svetu umetnosti, Ceca je iz čiste majčinske ljubavi osnovala politički pokret "Peto dete" kako bi se izborila za "svoju stvar". Suzana je u razgovoru za "TV novosti" o saradnji sa sa vrsnim komičarima iz "Kruševac geta", Nikolom Trišićem i Nikolom Milenkovićem, rekla:

- Trišu i Čamija sam znala iz viđenja, ne lično. Naravno znala sam čine se bave, još od muzike koju su pravili. Oni su stvarno super momci, izuzetno duhoviti i dragi. Nikola je bio moj direktni partner u seriji. Uživala sam radeći sa njim. On je vanserijski darovit i intuitivan, blag i precizan. I konstantno je zapitan nad tim što stvara. On se savetuje i ume da čuje savet. Ume i da ga ne čuje kad proceni da savet nije dobar. To su stvarno retki kvaliteti u ovom poslu i ovom svetu uopšte.

Za nagradu Zlatna antena za glumački par u seriji, koju u okviru 14. FEDIS festivala peti put zaredom dodeljuju "Novosti", čitaoci mogu glasati do 4. oktobra na našem portalu.