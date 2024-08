NATAŠA NINKOVIĆ MI JE KAO MAJKA: Maja Čampar o zahtevnoj ulozi u nastavku "Bunara", izazovima glume, anđelu čuvaru u "Dugu moru", ljubavi...

MISTERIJE poluostrva Luštica, zabeležene u popularnoj seriji "Dug moru", bile su prvo veće "igralište" mladoj talentovanoj Podgoričanki Maji Čampar (27). Karakterna uloga Vide, Rnjove (Vule Marković) majke, efektna je minijatura u kojoj su nagovešteni budući Majini dometi.

Foto Dragan Milovanović

A širinu njene glumačke veštine videli smo i u komediji "Složna braća - Neht Đeneration" i to u jednoj od glavnih rola. Koliko je raznovrsna i posvećena, svedoči i uloga Francuskinje Katrin u "Vremenu zla". Blistala je, recimo, i na velikom platnu - kao Milica koja u istorijskoj drami "Što se bore misli moje", o poslednjim danima srpskog kneza Mihaila Obrenovića, daje posebnu notu, jer izlazi iz okvira priče znane iz istorije, ali i u hit filmu "Čuvari formule" kao studentkinja Vera, koja je i postojala u bliskoj prošlosti. Formalno obrazovanje sticala je na novosadskoj Akademiji umetnosti, a život i karijeru orkestrira između Beograda i Podgorice. Tako je pre nekoliko dana sa crnogorskog primorja "skoknula" do Beograda da bi završila snimanje druge sezone serije "Bunar", u kojoj igra jednu od naslovnih uloga.

- Iz dana u dan, mi mladi glumci mnogo toga učimo, pogotovo kada dođu takvi likovi kao što je sad Đurđa koju igram u "Bunaru". Uvek ti na fakultetu pričaju da bi trebalo da opravdaš lik, ali kako kada znaš da je zao. Jedini način jeste da nađeš razumevanje. E, sad, što to treba da nosim umesto nje je poprilično zahtevan, ali veoma zanimljiv zadatak. Drago mi je što vidim da rastem iz dana u dan sa njom - kaže na početku razgovora za "TV novosti" mlada glumica i dodaje da skida kapu kolegi Igoru Đorđeviću koji se latio i pera i kamere, te potpisuje i scenario i režiju nastavka "Bunara".

- Nisam imala TV i kupila sam ga nedavno da bih gledala Evropsko prvenstvo u fudbalu. I pre nego što sam snimala drugu sezonu, morala sam da pogledam prvu, koja mi je odlična i baš zbog toga mi je drago što sam deo ove serije. U nastavku je sve dosta zgusnutije, nabijenije i biće svakakvih zanimljivih momenata koje ja prva ne bih očekivala.

Foto Vladimir Avramović "Bunar"

Priča prvog dela "Bunara" bila je mračna, a autor je najavio da će drugi deo biti još mračniji, ali to mladu glumicu samo podstiče.

- Nije me uplašilo zato što svaki čovek ima određenu dozu mraka, samo je pitanje kako se to manifestuje kroz život. Moj lik je strašan jer nosi mrak sa sobom, ali baš i ne dozvoljava da to drugi konstatuju. Ide kroz različite životne situacije i donosi upitne odluke, ali pitanje je da li može neko da je osuđuje ako nije nikad došao u istu situaciju. Ovo je potpuno drugačija i do sada sigurno najzahtevnija moja uloga zato što igram konstantno šest osoba u jednoj, a svaka od njih je prilično jaka i veoma sposobna, a mlada žena. Baš zato što je takva kakva jeste, ona dosta toga preokrene. Drago mi je što sam dobila takvu ulogu jer odslikava stanje današnjeg vremena i kako se lako ode u propast. Đurđa je veliko upozorenje, posebno za nekog ko je mlad i to baš zato što nosi sve što je stvarnost moje generacije, pa čak i mlađih od mene.

Maja je već nakon završenih studija glume u Novom Sadu dobila priliku da zaigra u serijama "Dug moru" i "Složna braća".

- Svakom glumcu kada izađe sa fakulteta je haotično, ali to što je "Dug moru" trajao toliko dugo, čak pet godina, što je sniman u Crnoj Gori i što je Vida predivno biće, dalo mi je vetar u leđa, ali i veliko znanje koje mi je uvek tu negde, kao neki anđelčić da me čuva.

Foto Monte Royal Pictures "Dug moru"

Ponosno ističe da joj je drago što je ta serija predstavila neke od predivnih mitova i legendi nastalih na području Bokokotorskog zaliva.

- Na Balkanu svaka zemlja ima tako nešto. Srbija, na primer, ima vlašku magiju, a ja sam odrasla u Crnoj Gori, gde sam takođe čula za te priče. Postoji mnogo toga i na tebi je koliko ćeš da veruješ, da li se to dešava ili ne. Maljevići su jedni od ljubitelja tih mesta i drago mi je što su baš to iskoristli i snimili sve te prelepe kadrove. Samo se nadam da to neće da privuče mnogo turista - ostavite nam divljinu na miru (smeh).

DO CRNE GORE NA PET MINUTA MAJI pripada i slikarski štafelaj, i oprema profesionalnog ronioca, kao i mesto na jahačkoj stazi. - Moj moto je da sve proživim i da mi bude lepo. Moji momenti hedonizma su kada uđem u kola, vozim u beznađe i provodim vreme u prirodi. Osim toga trudim se i da budem sa prijateljima, da sam odmorna i da ništa ne propustim. Imam faze da kada mi neko nedostaje sednem u kola i "zapalim" u Crnu Goru, gde imam dosta prijatelja. To što ih vidim makar samo na pet minuta daje mi snagu.

Iako mlada, već je delila kadar uz zvučna imena domaće kinematografije, a posebno iskustvo donela joj je komedija "Složna braća" i uloga kelnerice Radice.

- Baš sam juče naletela na fotografiju Radice i Milija (Amar Ćorović) i bila sam veoma tužna. To mi je bila prva glavna uloga, pritom komedija, prema kojoj sam imala otpor. Više sam bila za teške priče i ljudsku dramu jer čovek ima hiljadu pitanja koja treba da se istraže. Ali, kada sam došla na snimanje "Složne braće" sve se promenilo. Posle dve sezone, stekla sam ogromno bogatstvo i na tome sam zahvalna do neba. Kolege glumci stali su iza mene, kad god ih je neko pitao preporučili su me i podržali. Prelepo je što smo svi ostali u kontaktu, a Nataša Ninković mi je sada kao majka. Ona je na setu stala iza mene kao niko do tada, a i Marko Gvero, Andrija Kuzmanović, Rale Milenković i svi ostali bili su tu posebno za nas mlade glumce. I dalje kada sretnemo Okija (producenta Nenada Okanovića) pitamo ga kada će da bude nastavak, jer svi čeznemo za tim.

Foto V. Danilov "Složna braća - Neht Đeneration"

Kako objašnjava, voli što joj karijera ide polako, ali sigurno i što radi ono što je privlači.

- Kada si mlad glumac, posebno ako čekaš na posao, pa si zatvoren, ne druži ti se, ostaješ sam sa sobom i svojim mislima, često razmišljaš da odustaneš. Ali, to ne dolazi u obzir, jer zašto bih kada glumi dajem sve što imam. I otkrivam sebe iz dana u dan, od situacije do situacije, kao i svi. To je za čoveka borba, imao 20, 30 ili 40 godina. Svako ima svoju borbu samo je pitanje vremena kada ćemo jedni druge da razumemo i da budemo otvoreni za to. Verujem da tamo negde neko nekog sasluša i da neko nekog razume, da smo tu jedni za druge, jer došlo je vreme da to moramo da budemo. Zabrinjavajuće je da je 21. vek postao vek psihoterapije zato što smo se otuđili i prihvatili da nismo tu jedni za druge. A kada i dođe vreme da sa nekim porazgovaraš, prvo sebi "povučeš ručnu" i kažeš da nećeš da opterećuješ tu osobu zato što i ona ima svoje probleme. Tako dolazi do katastrofalnih ishoda što je baš zabrinjavajuće. Bilo bi lepo kada bismo shvatili da je poenta u tome da se volimo i poštujemo i da je to primarno i nužno.