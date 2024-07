JADRANKA I VELJKO U KRIZI SREDNJIH GODINA: "TV novosti" na snimanju treće sezone serije "Mama i tata se igraju rata" autora Gordana Kičića

NAIZGLED sasvim običan radni dan protiče u centru Zemuna. Već je tri posle podne, sijesta pred još jednu letnju kišu i mnogi zaposleni razmišljaju o kraju radnog vremena. Ali članovi ekipe serije "Mama i tata se igraju rata" tek počinju i narednih 12 sati snimiće nekoliko scena za novih deset epizoda trećeg serijala.

Foto Dragan Milovanović

U park u Ulici dr Petra Markovića stiže alfa i omega ovog projekta - Gordan Kičić. Osim što igra glavnu ulogu u seriji, on i režira nekoliko epizoda, koscenarista je, producent, odnosno kreator ove popularne porodične drame-komedije koja je osvojila srca publike, ali i mnogo nagrada. Dok se poznati umetnik srdačno pozdravlja sa predstavnicima sedme sile i uz osmeh na početku razgovora otkriva da snimanje traje do kraja jula, počinje da pada kiša. To je, kaže za "TV novosti", nažalost samo jedna od nepredviđenih okolnosti:

- Imali smo dosta problema što se tiče snimanja ove sezone zbog promenljivog vremena. Očekivali smo da će ovaj period snimanja biti bez padavina ali... Nekako uspevamo to da pobedimo i srećni što imamo priliku da se bavimo ovih poslom i da radimo ono što smo pisali i za šta smo se borili i dobili smo priliku da to snimamo. Svaki snimajući dan traje 12 sati i imamo samo jedan dan pauze, i to su okolnosti u kojima radimo.

Kičić već godinama na priči radi s Markom Manojlovićem i Gvozdenom Đurićem, dok su mu velika pomoć oko produkcije Snežana (Penev) van Hauvelingen i Ivan Krstović. Ovog puta Kičić će režirati prvu, devetu i desetu epizodu, a Gvozden će biti zadužen za režiju ostalih.

Foto Dragan Milovanović Gordan Kičić

- Serija je jako dobro prošla, van svih mojih očekivanja. Kada smo krenuli u ovo putešestvije, nismo o tome ni razmišljali. Druga sezona je pokazala da je serija regionalno veoma prisutna jer je prodata za prikazivanje u svim bivšim republikama Jugoslavije. Ljudi razumeju taj sličan ili isti jezik, što je rezultiralo sa šest nagrada od šest nominacija na prošlogodišnjem Sarajevo film festivalu i to je lep događaj za nas, ali i za ljude u RTS koji su verovali i veruju i dalje u ovaj projekat.

Problemi i nedoumice koje skoro svaka porodica ima tokom života ekipa serije prikazala je u prve dve sezone. Publika je zbog toga zavolela, a u trećoj nas očekuju novi zapleti, ista ekipa glumaca i drugačija svakodnevica omiljenih junaka.

- Zabavljamo se novim avanturama porodice Radisavljević i njihovih bližih i daljih prijatelja. Ova sezona se generalno bavi krizom srednjih godina. Tu su pitanja koja smo Marko Manojlović, Gvozden Đurić i ja postavljali jedni drugima kada smo pravili ovu sezonu i bavimo se tim suštinskim pitanjima u životima pojedinaca koji su blizu pedesetih godina. Da li smo dovoljno uradili u svom životu, da li smo na dobrom putu i koji je rezultat dosadašnjeg života. Čini mi se da se ova pitanja kojima se bavimo u ovoj seriji ne postavljaju baš često, ali mi smo imali sreće i snage da ih postavimo i odgovorimo koliko možemo na njih - ističe Kičić, koji ima 46 godina, pa dodaje da je prevazišao probleme tog doba čim je imao snage da postavi pitanja Veljku i da mu da odgovore. Uz to, apsolutno je uveren da će i Veljko, koji je takođe glumac, pobediti krizu srednjih godina.

Foto Sofija Kičić Nina Janković Dičić, Radomir Nikolić i Vojin Ćetković

- Serija još postavlja pitanje izvesnosti kraja. Već smo prevalili više od pola života i onda se postavlja to pitanje šta će biti dalje. To je inicijacija cele sezone. Nagoveštaj moguće jedne bolesti, ali neću da vam sada otkrivam detalje. To pitanje se širi kao virus preko svih ostalih junaka. Svi postavljaju pitanja sebi jer ako se on razboleo, ako je njemu kraj, šta sam ja uradio dosad, da li imam decu ili nemam, da li sam učinio dovoljno, kakav je moj odnos sa ovim ili onim čovekom i tako dalje.

Nastavak priče počinje tri godine nakon završetka druge sezone serije i otkako su se glavni junaci vratili sa Kamčatke. Sada porodica Radisavljević, Veljko, Jadranka, Vida i mali Lav, koji je Jadrankino dete iz drugog braka, žive zajedno u Beogradu. Vida je u prvoj sezoni imala četiri i po godine i nije znala da priča, u drugoj sedam i već je uveliko učestvovala u roditeljskim avanturama, a u trećoj ćemo je gledati kao devojčicu od 11 godina. Ona polako ulazi u tinejdžersko doba i tu počinju novi problemi.

- Iskoristiću priliku da vam kažem da Lena Lazović, "naša" ćerka Vida, nažalost nije mogla da učestvuje u ovoj sezoni, tako da imamo novo dete. To je mala glumica Teodora, koju ćemo tek predstaviti - otkrio je Gordan Kičić.

Foto Dragan Milovanović Lenu Lazović (Vida) u ovoj sezoni zameniće nova glumica

U nastavku biće više od 60, kako već viđenih tako i novih glumaca. Centralni deo ekipe ostaje nepromenjen, pa i u trećem ciklusu igraju Milica Mihajlović (Milena), Nebojša Cile Ilić (Ćufta), Aleksej Bjelogrlić (Marko), Jovana Gavrilović (Aleksandra), Vojin Ćetković (Miki), Katarina Gojković (Radmila), Aleksandar Đurica (Mića) i drugi.

- Imamo veliki broj glumaca. Jedan od novih likova je supruga advokata Mikija, koga tumači Vojin Ćetković. Nju igra Tamara Vučković koja se pojavljuje u svim novim epizodama. Od novih likova pojaviće se i Goran Bogdan, Vahid Džanković, Bojana Stefanović, Milica Trifunović... Od stranih glumaca tu je Sali Saliju, a imamo još troje ili četvoro. Neću sad baš sve da otkrivam, ali u principu očekujte neočekivano - kaže Kičić.

Inače, Tamara Vučković se posle 15 godina i serije "Na terapiji" vraća na male ekrane. Glumica, koja je u braku je s kolegom Predragom Mikijem Manojlovićem, poslednjih godina nije snimala filmove i serije i posvetila se radu u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, gde je i direktorka.

Jedno od pojačanja je i njen mladi kolega Joakim Tasić, inače član JDP. Njegova uloga za sada ostaje tajna, ali ono što je izvesno jeste da je svoje scene snimao u društvu glavne glumice. Iako se sada tek drugi put pojavljuje na malim ekranima, Tasić je već dobitnik nagrade "Nebojša Glogovac", a gledaćemo ga ove jeseni i u seriji "Sumpor", gde igra mladog Branislava Nušića.

Foto Sofija Kičić Joakim Tasić i Nina Janković Dičić

Zbunjenu, pomalo razmaženu i lepu arhitekticu Jadranku i u novim epizodama dočaraće Nina Janković Dičić, koju na setu zatičemo kako stoji na kiši, pod kišobranom sa motivom oblaka.

- Ne volim baš da živim u oblacima. Volim da sam na zemlji, a sad, s obzirom na toda snimam 12 sati svaki dan, ni nemam kad da budem u oblacima. U stvari, čak sam više sad u oblacima nego kad ne snimam jer zamišljam da sam kući sa decom, da recimo idem na more da se kupam, a u stvari realnost je ovo. Snimamo seriju tri meseca i sada jeste naporno, ali onda mesec dana mogu u potpunosti da se posvetim deci, porodici i da budem 24 sata s njima, što stvarno nijedan drugi posao ne može - kaže glumica uz osmeh, uprkos kiši.

Njena junakinja toliko je toga preturila dosad preko svojih pleća i izgradila se u očima publike kao snažna žena. Ali, i ona ume da poklekne, pa ostaje pitanje da li su ona i Veljko ponovo zajedno ili će u Jadrankin život ući novi dragi, poput Dejana (Milutin Milošević) sa kojim je između prve i druge sezone dobila sina Lava (Bogdan Filipovć).

- Nemojte preterivati. Jadranka ima svoju jednu jedinu ljubav. To je Veljko - odsečna je, za "TV novosti", Nina i dodaje da je ovo jako bitna sezona za njen lik.

- Jadranka prolazi kroz razne faze, kao što je i do sada. U prve dve sezone bila je realan lik sa realnim problemima i svaka žena mogla je da se poistoveti sa njom, a sada počinje da se preispituje i ima malo veće probleme. Videćemo kako će da se snađe u njihovom rešavanju. Jadranka je snažna, prisebna, trudi se da bude i dobra majka i dobra žena i dobar prijatelj. Ali, pitanje je koliko joj to uspeva, kao i svakom u životu jer negde moraš da kiksneš. Negde si sto posto dobar, a negde prosto čovek pravi greške u životu, kao i Jadranka u seriji. Mislim da ona ima više razumevanja za druge nego za sebe. Nemojte me u stvari više pitati, sad počinjem stvarno da vam pričam šta ne treba, tako da neću, ćutim. Mogu samo da kažem da je ovo stvarno važna sezona za moj lik i veoma se radujem što će publika gledati treću sezonu. Mislim da je ova naša, porodična serija bitna i da nemamo ovakvih. Sigurno ću sesti da je gledam sa svojom decom i radujem se tome.

Foto Dragan Milovanović Gordan Kičić i Milica Trifunović

Serija "Mama i tata se igraju rata" postala je veliki hit među gledaocima i svi nestrpljivo iščekuju treću sezonu koja donosi mnogo obrta i nastavlja sjajnu priču o porodici Radisavljević. Prvu epizodu možda ćemo gledati na RTS već početkom 2025. godine.