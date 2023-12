OZBILJNE LJUBAVNE ZAVRZLAME: Italijanski glumac Filipo Šikitano, zvezda serije "Lolita lobosko", o izazovima glume i snimanju scen

TEMPERAMENTNU južnjakinju Lolitu Lobosko, junakinju istoimene italijanske krimi-drame sa primesama trilera i romantične komedije, pratimo u novim epizodama druge sezone petkom od 22.00 na kanalu Star krajm.

Foto Star

Odana sebi i svojim visokim principima Lolita nastavlja sa svojom borbom u tvrdokornom muškom svetu, oslanjajući se na vešto izbalansiran spoj lepote i inteligencije, koja joj omogućava ne samo da se afirmiše, već i da se izbori protiv predrasuda koje još postoje prema ženama šefovima. Najveći izazov u drugom ciklusu našoj junakinji, međutim, ne predstavljaju kriminalci nego njen novopečeni i mnogo mlađi verenik, novinar Danilo.

U ekskluzivnom intervju za "TV novosti" italijanski glumac Filipo Šikitano (33) otkriva nam kako je to biti dečko fatalne Lolite Lobosko, ali i koje sve novosti donose nove epizode popularnog krimića.

- Lolita i Danilo su u odnosu na prvi ciklus otišli nekoliko koraka dalje. U početku je to bila strastvena romansa, ali sada su već pred brakom, što u Loliti, naravno, budi određene sumnje, jer je Danilo ipak mnogo mlađi od nje. Još kada na scenu stupi Lolitina prva simpatija, Anđelo Spatafora, druga sezona uz napetu akciju obećava i ozbiljne ljubavne zavrzlame - poručuje na početku razgovora glumac koji je karijeru započeo sa 16 godina, a danas važi za jedno od najperspektivnijih mladih lica italijanske glumačke scene.

Foto Star

Između vas i Luize Ranijeri, koja u seriji tumači lik Lolite Lobosko, razlika je gotovo dve decenije. Kako ste se navikli na ideju da ste u vezi?

- Sada smo već uhodan tandem, ali u početku je oboma bilo veoma neprijatno. Sećam se raznih anegdota sa snimanja prvih scena. Luiza je u nekim kadrovima odbijala čak da se poljubimo. Sećam se da mi je govorila: "Kako da budemo ljubavnici, kada mogu majka da ti budem". Sa druge strane i meni je bilo nezgodno jer su naše porodice u prijateljskim odnosima i Luizu sam u tom trenutku poznavao od svoje 20. godine. Često sam imao osećaj kao da mi je tetka, i onda vas odjednom stave pred kamere i narede - ljubite se. Ipak, prevazišli smo na kraju taj problem, jer je to sve posao, a po scenariju Lolita, svakako, mora da ima mlađeg dečka.

Kako ste je na kraju naterali da se predomisli?

- Ono što se ne zna jeste da je Luiza čak odbila da snima seriju ako ja budem glumio Danila. Nije me želela u toj ulozi. Producenti su smatrali da sam dobar izbor baš zbog toga što se već poznajemo i što ćemo lakše uspostaviti bliskost. Međutim, ona je bila nepokolebljiva. Tada sam joj obećao da ću je nagovoriti da popusti i da ću je svojim talentom razoružati tako da nema drugog izbora nego da pristane. Shvatio sam to kao neku vrstu izazova. I onda kada smo konačno stali pred kamere i počeli da snimamo tu našu prvu ljubavnu scenu, oboje smo hteli da propadnemo u zemlju od stida. Očekivao sam da ću biti mačo, ali dogodilo se upravo suprotno. I dobro je što se tako sve odigralo, jer je Luizi to bilo beskrajno simpatično, pa smo na kraju oboje taj izazov doživeli kao običan glumački zadatak koji nekako mora biti rešen. I napokon smo kliknuli.

Italijanska publika upoznala vas je kroz role u mnogobrojnim filmovima i serijama, dok vas mi u Srbiji znamo, pre svega, kao Danila. Da li "Lolita Lobosko" zauzima posebno mesto u vašoj karijeri?

- Bez sumnje. Uz neke projekte koje sam radio za produkciju poznatih svetski poznatih striming platformi, kao što je, recimo, Amazon prajm, "Lolita Lobosko" je na italijanskoj, ali i međunarodnoj glumačkoj sceni moja "lična karta". Osim toga što je reč o kvalitetnoj i visokobudžetnoj seriji, ona me je odmah privukla i provokativnim scenarijom. Nije tako čest slučaj da imate priliku da radite na projektu u kom je noseći lik žena. Takođe, tu je i tabu tema veze starije žene sa mlađim muškarcem, a dodatno, krimi milje sam po sebi nosi velike izazove. Čini mi se da je "Lolita" jedna od retkih novijih serija koja se istovremeno uhvatila ukoštac sa toliko zabranjenih tema.

Imate li neku uspomenu sa snimanja koja zauzima posebno mesto kada je reč o "Loliti"?

- Uz sve ove koje sam vam nabrojao, dakle "ljubljenje sa tetkom" i rušenje ostalih tabua, prvu sezonu "Lolite" pamtim po tome što mi je došla kao pravi blagoslov. Naime, u trenutku kada je tokom 2020. i pandemije korone cela Italija bila jedna velika crvena zona, a ljudi su hapšeni samo kad promole nos kroz prozor, mi smo imali tu privilegiju da pred kamerama udišemo čist vazduh i da ne živimo ispod maski. I danas pamtim taj osećaj slobode da dišem nesmetano.

Foto Star

Šta vas je privuklo roli Danila?

- Dugo sam razmišljao o tome. Čini mi se da me projektima inače privlači kompleksnost lika koji igram i neka pitanja koja i sam sebi često postavljam u životu. To su ta neka moralna preispitivanja, tabu teme i suočavanje sa predrasudama. Volim serije i filmove koji nemaju jednostavnu poruku. Uvek mi je zanimljivo kada radnja nije pravolinijska, a projekat ne pripada samo jednom žanru.

U glumi ste se pronašli veoma rano, sa svega 16 godina. U kom trenutku ste bili sigurni da će to biti i vaš životni poziv?

- Imao sam sreću da je moj prvi film "Šal" imao veliki uspeh i zahvaljujući tome napravio sam naredne korake u glumi. "Šal" za mene i danas zauzima posebno mesto, jer je to priča o specifičnom odnosu između oca i sina. Budući da sam odrastao bez oca, samo uz majku, kroz ovaj film sam na neki način pokušao da zalečim i te moje nevidljive rane. Bio je to trenutak kada sam se definitivno zaljubio u glumu. Čini mi se da je najlepša stvar kod ove profesije to što sa svakom novom ulogom započinjete taj imaginarni život iz početka. Uvek imate šansu da zalečite neku novu ranu i da preispitate drugo pitanje koje vas muči.

Ukratko, šta je za vas gluma?

- Ona je poput vođenja ljubavi. Prvi put izgubite nevinost, otkrijete svu lepotu samog ljubavnog čina i shvatite da više nikada nećete moći bez toga.