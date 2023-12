IZ VATRE GREHOVA NA PUTU ISKUPLJENJA:Oskarovka Olivija Kolman i zvezda serije "Emili u Parizu", glumica Lili Kolins u istorijskom spektaklu

OD scenariste Endrjua Dejvisa, nagrađenog sa dva Emija i pet priznanja BAFTA, uz još sedam nominacija za prvu i 12 za drugu prestižnu nagradu, autora legendarnih naslova kao što je filmska saga o Bridžet Džouns i serije "Kuća karata", na kanal Epik drama od 21. decembra (četvrtkom u 21.00) stiže nam kostimirana drama "Jadnici".

Foto Epik drama

Zasnovana na istoimenom klasiku Viktora Igoa, serija predvođena neverovatnom glumačkom postavom koju čine Dominik Vest, zvezda kultnog krimića "Žica", čuvene "Krune" i filmova "Čikago" i "300", zatim oskarovka Olivija Kolman i trenutno verovatno planetarno najpopularnija glumica mlađe generacije Lili Kolins, poznatija kao "Emili u Parizu", ova mini-serija vodi nas u središte Francuske buržoaske revolucije.

"Jadnici" nam donose priču o Žanu Valžanu (Dominik Vest), bivšem zatvoreniku koji nikako ne uspeva da pobegne od senki svoje prošlosti, dok njegovoj budućnosti preti njegov neprijatelj - zastrašujući policajac i bivši zatvorski čuvar Žaver (Dejvid Ojelouo), rešen da ga privede pred lice pravde. U međuvremenu, Fantina (Lili Kolins), žena iz radničke klase, koju je napustio bogati ljubavnik, pribegava radikalnim potezima kako bi prehranila svoju mladu ćerku. Kako se revolucionarno nasilje na ulicama Pariza rasplamsava, njihove priče se ukrštaju, a Žan Valžan i Fantina započinju svoje epsko putovanje na putu samoprihvatanja, spasenja i ljubavi.

- Serija prati ogromnu i iz današnje perspektive veoma važnu priču koja obuhvata nekoliko godina od Vaterloa do neuspele pobune protiv Luja XV. Važnu u smislu jednog zasićenja socijalne učmalosti na globalnom nivou koja je oslikana u ovoj revoluciji, ali koju i danas prepoznajemo u aktuelnim društvenim dešavanjima - ističe za "TV novosti" Endju Dejvis, scenarista serije "Jadnici", priznajući da mu je TV adaptacija romana Viktora Igoa bila veliki izazov.

- Prilagođavanje klasičnih romana ukusu, ali i kapacitetu savremene TV publike je uvek veliki zadatak. Danas retko ko ima dovoljno pažnje čak i u TV obliku da pogleda neku klasičnu priču, a o čitanju romana da i ne govorimo. Zbog toga mi je bilo važno da gledaocima ponudim do sada najinkluzivniju adaptaciju, koja će im biti bliska i koju će poželeti da pogledaju. To je podrazumevalo čak i osmišljavanje nekih novih likova i istorijskih događaja, kako bi se u njima preplele sudbine ovih junaka - poručuje Dejvis.

Foto Epik drama

Glavna zvezda serije, glumac Dominik Vest kaže da je izuzetno srećan jer je imao priliku da na malom ekranu dočara sudbinu jednog od njemu omiljenih književnih junaka.

- Oduvek sam ga doživljavao kao neki vid superheroja književnosti. Posle odsluženja gotovo dvodecenijske zatvorske kazne u uslovima u kojima je svoju ličnost, ali i fizičku snagu stavio na maksimalne izazove, Valžan je rešen da ostatak života posveti tome da se iskupi za sve loše što je činio i da postane dobar čovek. Nažalost, prošlost će ga sustići i to je ono što mi je i najprivlačnije kod ovog lika. On je istovremeno suočen sa njegovim arhineprijateljem, zatvorskim čuvarom Žaverom, ali i sa samim sobom. U toj borbi otkriva svoje pravo lice. Zadivljujuće je posmatrati tako snažno raslojavanje ličnosti koje je Viktor Igo postigao sa likom Žana Valžana, iznova ga bacajući u vatru njegovih grehova dok se on svaki put ponovo uzdiže i ne odustaje od toga da postane bolji čovek. Osnova ove priče je Valžanovo moralno jezgro, i zbog toga je on istinski superheroj. Toliko puta izaći živ i ponovo se vratiti u ring sa sopstvenim demonima, to zaista može samo biće koje nije običan čovek - smatra Vest.

Prema njegovim rečima, ono što ovu seriju izdavaja u odnosu na ranije adaptacije je upravo pisana reč Endjua Dejvisa.

- Dejvis je majstor scenarističke destilacije. On ima sposobnost da kao niko iz romana "iscedi" njegovu suštinu i pretoči je u šest sati kvalitetnog TV programa. Dok sam se pripremao za ovu ulogu svaki put kad bih se vratio romanu i na njegovim stranicama pronašao nešto što mi se posebno dopadalo, to bi me sačekalo u Dejvisovom scenariju.

Dugo sam u svetu glume, ali se ne sećam da je ikada jedno književno delo bilo obrađeno na ovaj način - ističe Vest.

Glumac smatra da će gledaoci i u vizuelnom pogledu biti iznenađeni onim što najnovija verzija "Jadnika" donosi.

- Scene bitke za Vaterlo, kao i one koje nam dočaravaju ulične borbe na barikadama u Parizu iz 19. veka su epske. Gledaoce očekuje putovanje u prošlost za pamćenje. Dodatno, verujem da će seriju zavoleti i zbog tog posebnog pristupa, jer u jednom mračnom istorijskom trenutku, obasjava priču porukama nade. Takođe, koleginica Lili Kolins je na neverovatan dočarala rolu Fantine, verovatno najslavljenije tragične heroine čija je smrt bila poziv na ustanak potlačenih - zaključuje glumac.