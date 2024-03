"DAJ PUCAJ SAMO, BOLJE NEGO DA ME KOLJU..." Potresno svedočenje Nebojše Radoševića kog je OVK otela i mučila 40 dana (VIDEO)

NEBOJŠA Radošević, novinar i svedok protiv Hašima Tačija, bio je gost "Novosti" i tom prilikom podelio je sa nama potresnu priču o tome kako ga je OVK otela u oktobru 1998. godine.

On nam je, između ostalog, ispričao kako su ga priparadnici OVK maltretirali nakon otmice.

- Prođe vam kroz glavu daj pucaj samo, bolje nego da uzmu pa da me kolju... Znamo šta je bilo sa svim Srbima šta se dešavalo... Sve zločin do zločina one najgore vrste - rekao je on između ostalog.

Celo potresno svedočenje koje je Radošević ispričao u podkastu "Novosti" pod nazivom "Priče iz hronike" možete pogledati u videu koji sledi:

