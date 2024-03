LAŽE DA GA JE VUK PRETUKAO, NIJE IMAO NIJEDNU MODRICU: Na suđenju Đuri Nikoliću za ubistvo u Jakovu svedočila majka žrtve

BILA sam u dvorištu Novakovića, u tu kuću je udata moja ćerka i bavila sam se decom.

Čula sam da je došao Milan Nikolić i udario mog sina Vuka sa obe šake. Nisam videla, ali sam čula tada šta se desilo. Milan mu je zapretio prstom i rekao, "j....u ti majku", a Vuk mu je odgovorio, "ti da j...š moju Draganu. Milan je mali čovek, ali je poskočio i sa obe šake udario Vuka. To su snimile kamere.

Ovo je na današnjem suđenju Đuri Nikoliću za teško ubistvo Vuka Jolovića 29. maja 2022. godine u Jakovu, kada je u njega ispalio više metaka iz automatske puške, u Višem sudu u Beogradu kazala Vukova majka Dragana Jolović. Ona je navela da nije tačno da je Vuk maltretirao i udarao Đuru.

- Okrivljeni se predao dva dana posle ubistva, kada smo sahranjivali Vuka i nije na sebi imao nijednu ogrebotinu, niti modricu. Kako je to moguće, ako ga je, kako on kaže, Vuk toliko pretukao da se uneredio? To je laž što priča - kazala je majka u sudnici.

Ona je navela da želi da se sudi ubici njenog sina i njegovom ocu Milanu, koji je podstrekač tog ubistva.

- On u pritvoru priča "prepolovljeni Vuk". Oni nemaju mrvu pokajanja, a sa ovog suđenja izlaze kao heroji. Javno pričaju da će Đura brzo izaći iz zatvora, da će dobiti nanogvicu, da imaju veze u Apelaciji. Ja sam ubijena žena. Ubili su mi sina, nemam više sna i plašim ih se. Plašim se koga će sledećeg od nas da ubiju - kazala je Dragana Jolović. - Ovaj ovde me je doveo u situaciju da budem psihijatrijski pacijent, da ne mogu da budem kvalitetna majka i baba. On je odredio da moj Vuk za sobom ne ostavi potomka, da od njega nemam unuče.

Dragana je kazala da je njen Vuk bio delija i da ga Nikolići blate bez grama srama i svoje karakterne osobine prenose na njega.

- Okrivljeni je monstrum, čim je snimao kako maltretira momka na Savi. Nekom čoveku je u Jakovu slomio šake. Svi znaju da je nosio oružje. Pre pet ili šest godina je pucao na centru Jakova. Dolazila je policija i uzela čaure. Oni imaju jake kriminalne veze u Surčinu - ispričala je Dragana Jolović. - U zatvoru je krstio dete Mihaila Milojevića, čoveka iz Jakova, koji mu je dao kalašnjikov, nije ga našao u šumi kako priča. Dete je dovedeno u zatvor da ga krsti. Neko mu je to dozvolio.

Sudija Svetlana Galić je reagovala da ne zna ništa ni o kakvom krštenju i dozvoli za to.

Na suđenju je svedočila i Teodora Avramović, koja je tog dana kada je Vuk navodno pretukao Đuru, radila na recepciji hotela "Klub S" u Jakovu. Ona je kazala da Đuru poznaje, jer su isto godište i išli su zajedno u vrtić i osnovnu školu.

- Đura je ušao na recepciju i tražio mi telefon. Dala sam mu i on je izašao napolje. Nije mi rekao zašto mu treba telefon, već samo da mu treba da pozove, ali nije rekao koga. Ne sećam se baš kakav je bio tada. Taj razgovor je trajao pet sekundi. Imala sam goste na recepciji i radila sam tada - kazala je Teodora, navodeći da ne može da se seti da li joj je Đura vratio telefon, koji je bio službeni.

Ona je kazala da nije videla šta se dešavalo ispred kluba.

Po okončanju njenog svedočenja Đura je ustao sa optuženičke klupe i izvinio se Teodori i njenim roditeljima što ih je umešao u ovaj slučaj.

Inače, kada je svedočio Đurin brat Nikola Nikolić on je ispričao da su Đuru pretukli Vuk i Lazar Jolović i još neko treći, pa da je Đura uspeo da pobegne u "Klub S" i zatražio je pomoć, ali su i oni za njim ušli i nastavili tu da ga tuku. Kako je rekao Đura se bukvalno od batina uneredio u gaće i imao je masnice po sebi i posekotinu na stomaku.

Kasnije je Vuk došao do kuće Nikolića, gde je Đura u njega na ulici ispred kapije ispalio dva rafala iz automatske puške i ubio ga.