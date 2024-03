POLJUBIO ME U USTA: Nastavljeno suđenje instruktoru jahanja Milošu Đukiću

U SEPTEMBRU 2021. godine došla sam na trening jahanja i išli smo da preskačemo prepone u šumi. Miloš me pitao da me zagrli, da bi me pohvalio kako sam bila dobra. Ja sam držala uzde konja i on me tada sa obe ruke uhvatio za glavu, povukao nadole i poljubio u usta. Onda mi je rekao "idi da jašeš, pa ću posle da te vaćarim".

Miloš Đukić, Foto A. Stevanović

Ovo je na suđenju instruktoru jahanja Milošu Đukiću, optuženom za silovanje, pokušaj silovanja i nedozvoljene polne radnje, u Višem sudu u Beogradu ispričala devojka, koju je u konjičkom klubu u Lipovačkoj šumi trenirao jahanje. Ona je svedočila iz posebne prostorije video-linkom, kao posebno osetljivi svedok. Kazala je da je tada imala 15 godina.

- Ja sam onda otišla da jašem i plakala sam, nisam mogla da verujem šta mi se desilo. Kada se završio trening opet je pitao da me poljubi, rekla sam mu da neću, a on je rekao: "Hoćeš da ti promenim konja?" Posle toga raspremila sam konja i otišla kući - kazala je ova devojka, koja je nedavno napunila 18 godina. - Vratila sam se posle sedam dana sa drugaricom, a on mi je prišao kada sam bila sama i pitao da li sam ljuta na njega. Pošto sam ćutala, ponovo me je pitao da li sam ljuta jer me je poljubio. Rekao je da on nije pedofil i da će se držati dva metra od mene.

Devojaka je ispričala da joj je tog dana dat nemirni konj za jahanje, kojeg nije mogla da kontroliše, pa je pala.

- Došla sam i rekla da smo pali, da je konj povređen, a on se izdrao na mene. Otišla sam da nahranim konja, a on je došao i pitao gde sam se povredila, pipao mi glavu, ali je to videla moja drugarica i prišla nam tada. Posle više nisam dolazila u klub - ispričala je ova devojka.

Ona je kazala da je u konjički klub počela da dolazi u decembru 2020. godine, preko drugarice, koja je tu bila od rođenja i čiji je otac Bojan bio trener i suvlasnik kluba.

- Ona me je u početku trenirala, a onda posle Miloš. On se brinuo o nama kao da smo mu unuke, izgradio je bio dobar odnos, pitao nas da li smo jeli, kako je u školi. Prve neprijatne situacije su bili ti njegovi komentari, da će da nas vaćari, zvao nas je njegove ćomike, govorio da trljamo čavku o prednji unkaš, što smo svi smatrali normalnim, jer se prema svima tako ophodio. Znao je da me uhvati za zadnjicu, kada sam se penjala na konja, dodirivao mi unutrašnju stranu butine - kazala je oštećena.

Ona je navela da je jednom leti 2021. godine ušla kod njega u sobu da ga pita kojeg će konja da jaše, a on je ustao sa kreveta, zatvorio vrata za njim i rekao joj "dođi da te zagrlim" i tada ju je obgrlio, spustio ruke na njenu zadnjicu i tapkao.

Nakon što je prestala da odlazi u klub, posle poljupca, ispričala je da ju je zvala drugarica, kojoj se slično desilo sa Đukićem, pa su se dogovorile da to kažu Bojanu, suvlasniku. On je sve ispričao drugom suvlasniku kluba Marini Gunjači.

- Njih dvoje su onda pričali sa Milošem, a on je sve negirao. Uveče me Miloš zvao telefonom, ali se nisam javila, jer sam bila uplašena. Sutradan me zvao Bojan i rekao mi da Miloš kaže da sam ga zvala i priznala da sam sve izmislila, jer sam bila ljuta. Bojan i Marina su rekli da će Miloša izbaciti iz kluba i kada je otišao Marina nas je zvala da se vratimo - navela je devojka. - Kada sam se vratila, svi su već znali šta mi se desilo i klupko je počelo da se odmotava i druge devojke su pričale šta se njima dešavalo. K. Š. je dala ideju da se sve prijavi i obratile su se Dejanu, čoveku koji je došao u klub da bude trener, a radio je u policiji. Ja sam sa njim pričala posle o tome da treba da kažem roditeljima. Njima sam rekla godinu dana posle svega što mi se desilo, kada smo u klubu odlučili da prijavimo Miloša.

Okrivljeni Miloš Đukić, koji na suđenje dolazi u kolicima, jer se zbog zdravstvenih problema teško kreće, kazao je da nije tačno to što je oštećena ispričala.

- Pre početka treninga svi zajedno izvode konje i ja tu nikako ne mogu da idem redom i hvatam ih za dupe, a i zabranjen je svaki kontakt sa jahačem pre početka jahanja. Na tom treningu za koji tvrdi da sam je poljubio, išla je na skok, ali je konj stao i ona je pala, jer mu je sedela na vratu. Pitao sam je da ponovi i opet se desilo isto i ona je pala. Sve vreme je plakala. Rekao sam joj da vrati konja, jer od nje nema ništa, nije dobro jahala. Nisam je poljubio u usta, uhvatio sam je rukama za kaiš kacige i u njega u magnovenju poljubio, da je stimulišem za drugo jahanje. Objašnjavao sam kako da jaše, u kom položaju da bude telo, ali njoj nije vredelo govoriti - kazao je Đukić.

Sudija je predočila oštećenoj devojci šta je kazao Đukić, a ona je rekla da je to sve laž i da se nije tako desilo.

Đukić je, inače, godinu i sedam meseci u pritvoru, pošto je uhapšen u septembru 2022. godine, pa je odbrana tražila da mu se zameni za kućni, ali je sudija to odbila.