MISLIO DA GA NEKO PRATI, PA NAPAO OCA: Suđenje Filipu Vrziću za ubistvo u Surčinu, promenio se kada nije video decu

Filip Vrzić, kojem se u Višem sudu u Beogradu sudi za ubistvo oca Dejana 19. septembra prošle godine u Surčinu, kazao je danas u sudnici da mu je jako žao i da bi voleo da može da vrati vreme i da bude sve drugačije. Dok je to govorio oči su mu zasuzile, jer je teško duševno bolestan i u takvom stanju je počinio krivično delo.

Psihijatrijsko veštačenje je utvrdilo da Filip boluje od hronične duševne bolesti nespecifikovane psihoze i da je zloči počinio u neuračunljivom stanju, nesvestan svog dela i postupaka. Zbog toga je tužilaštvo predložilo sudu da mu odredi meru lečenja i čuvanja u zatvorskoj bolnici.

Vrzić se već lečio od 2022. godine u zatvorskoj bolnici, gde je poslat zbog ometanja službenog lica u obavljanju dužnosti. Nakon što je tu završeno lečenje, izašao je sa mere i pušten je da se leči sa slobode, pa je redovno išao u psihijatrijsku bolnicu "Laza Lazarević".

U sudnici je danas kazao da je tog dana u septembru prošle godine izgubio skroz svest i da nije bio pri sebi.

- Nekoliko dana pre nisam pio lekove i imao sam napad. Mislio sam da me neko prati, ušao sam u zgradu prekoputa moje kuće, a otac i majka su krenuli za mnom. Izašao sam i udario oca, onda i majku. On je tada uzeo neku šipku i ja sam mu je oteo i udario ga njome, mislim više puta. Ne sećam se gde sam ga udario. Onda sam otišao u kuću i tu sačekao policiju - ispričao je Filip Vrzić, navodeći da se seća samo slika događaja kao u magli, a ne detalja.

Njegova majka Olga, prilično potrešena, svedočila je da se on u periodu pre toga dosta dobro ponašao i da je pio lekove. U sudnici se i rasplakala kada je gledala sina.

- Tri dana ranije išao je da vidi decu, ali žena mu nije dala. To ga je poremetilo i tada se promenio, počeo je da se zatvara u sobu, slabo razgovara sa nama, ali je uredno jeo i bio je miran - ispričala je Olga. - Muž je tog dana ceo dan zvalo "Lazu", ali mu se niko nije javljao. Zvali smo i socijalnu službu, ali su nam rekli da nije njihova nadležnost. Policiju nismo zvali, jer nije bio agresivan. Sve se desilo uveče, iznenada. Ušao je kod mene u kuhinju i ja ga nisam prepoznala, lice mu je bilo izobličeno, iskolačio je oči, to nije bio on. Otvorio je prozor i iskočio kroz njega u gaćama i otrčao izvan dvorišta, a mi smo krenuli za njim.

Filipova sestra Ana, koja sa porodicom živi u kući pored, kazala je da je to jutro on došao kod nje u kuću oko pet ili šest sati ujutru, dok se spremala za posao i pitao je da li je dobro i da li su joj deca dobro.

- To nije bilo njegovo uobičajeno ponašanje. Došao je sav zabrinut, bio mi je čudan i gledao je stalno oko sebe - navela je sestra.

Sud će presudu Vrziću izreći 27. marta. On je optužen za ubistvo oca i nasilje u porodici.

Prema optužnici on je 19. septembra oko 18 sati ispred svoje porodične kuće u Surčinu najpre fizički napao oca, oborio ga na beton i zadao mu više udaraca pesnicama po glavi i telu. Kada mu je majka rekla da prestane da tuče oca, Filip V. je i nju više puta udario pesnicama u predelu glave usled čega je pala i zadobila prelom jagodične kosti ispod oka.

Potom mu je sestra, koja živi u susednoj kući, rekla da se smiri, a on joj je rekao da će i ona videti "svoga boga", pa je krenuo ka njenoj kući, ali je ona uspela da se zaključa u kupatilu sa svojom maloletnim ćerkom. Osumnjičeni se vratio do svoje porodične kuće gde je uzeo metalnu šipku kojom je oca uradio više puta po glavi i telu, i zadao mu teške telesne povrede usled kojih je on dva dana kasnije preminuo i bolnici.

