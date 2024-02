BILA "ZALJUBLJENA" U NJEGA, STALNO PRIČALA "TATA, TATA": Svedočila majka devojčice koja je pronađena u kadi na Zvezdari

PRED prvim osnovnim sudom u Beogradu danas je nastavljeno suđenje Urošu Pašajliću, optuženom da je pet dana u stanu na Zvezdari ostavio samu svoju osmogodišnju ćerku. Devojčicu su u kupatilu u kadi pronašli policajci, 24. marta prošle godine, pošto je prethodno u stanicu došla Pašajlićeva partnerka Ivana L., da ga prijavi za nasilje. Ona je tada rekla da optuženi ima ćerku i da je ona verovatno sama u iznajmljenom stanu.

Foto: Novosti/D. Milovanović

Na današnjem glavnom pretresu svedočila je devojčicina majka Nevena T., koja je, između ostalog navela, da ćerku pre kritičnog događaja nije bila sa njom skoro tri godine. Tvrdila je da je Uroš, koji je bio njen staratelj, stalno imao neke izgovore zbog čega ne može da dovede dete, dodajući da je samo videla pola godine ranije i to preko video poziva.

- Kad se sve ovo dogodilo, bilo mi je neverovatno da je Uroš tako nešto uradio, jer ga ja takvog ne poznajem - kazala je Nevena, tvrdeći da je sve ovo za nju jako potresno, zbog čega je u jednom momentu i zaplakala. - Nas dvoje nismo bili venčani. Uroš je bio taj koji je želeo da imamo dete, devojčicu, on joj je dao ime kada se rodila. Radio je sve da je izvuče iz doma, kada je tamo bila smeštena. Sve se činilo kao da je u redu. Dovodio ju je da je vidim, a poslednji put sam je videla kad smo otišli da prošetamo po zvezdarskoj šumi.

Prema Neveninim rečima, Uroš je odjednom počeo da izbegava da joj dovodi dete.

- Zvala sam ga da pitam šta se dešava, a on je stalno imao neke izgovore - rekla je Nevena. - Mislila sam da meni tera inat, da me mrzi, pa da to zato radi. Nisam pokušala sudskim putem da promenim način viđanja sa detetom, plašila sam se da je opet ne smeste u dom. Nisam mogla ni da pomislim da bi Uroš mogao da naudi detetu.

Na pitanje sudije kakav je bio odnos između Uroša i ćerke, Nevena je odgovorila da je bio dobar, da je devojčica bila "zaljubljena" u njega, da je stalno pričala "tata, tata".

- Uroš je prema njoj bio dobar - tvrdila je Nevena. - Zvučaće kao da ga branim. Ja to ne želim, ali i ne želim ni da vas lažem.

NASTAVAK 1. APRILA PAŠAJLIĆ je uhapšen 28. marta prošle godine, nakon što se četiri dana skrivao. Na sledećem glavnom pretresu, koji je zakazan za 1. april, trebalo bi da svedoči prijatelj kod koga se krio četiri dana. Pored toga, sudija je naložio i da se uradi psihijatrijsko veštačenje Ivane L.

Pašajlića tužilaštvo tereti i da je bio nasilan prema svojoj partnerki Ivani L., koja ga je 24. marta prošle godine prijavila policiji i koja je tada rekla da misli da je devojčica sama u stanu na Zvezdari. Nakon njene prijave, policija je provalila u stan i dete pronašla u kadi, potpuno iznemoglo.

Nevena T. je danas odgovarajući na pitanja kazala da je znala da je Urošu vezi sa Ivanom, kao i da je njihova ćerka, kako je navela, bila ljubomorna na nju. Ispričala je i da je želela da se upozna sa Ivanom, ali da ova nije došla kad su se dogovorile.

- Uroš je nekoliko puta dolazio kod mene kad mu nije bilo dobro - ispričala je Nevena. - Govorio mi je da ima probleme u vezi, da ima napad panike. Bio je zaljubljen u Ivanu, ali mi je i govorio da ima stresove, da se često svađaju. Smetalo mu je što ona ide kod muškog masera. On je tipičan Balkanac. Nije mi poznato da su živeli zajedno.